Theo thông tin VOV, liên quan đến vụ nữ chủ quán cà phê tại xã Trung An, TP. Mỹ Tho bị giết hại, công an tỉnh Tiền Giang đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối thi hành lệnh bắt tạm giam với Nguyễn Hoàng Triều (47 tuổi, thường trú ấp 3, xã Trung An, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) về tội giết người.

Khởi tố, bắt tạm giam với Nguyễn Hoàng Triều (47 tuổi, thường trú ấp 3, xã Trung An, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) về tội giết người. Ảnh: VOV.

Như thông tin ban đầu trên VietNamNet, ngày 3/5, hàng xóm của chủ quán cà phê không thấy bà D. mở cửa quán bán. Đến tối cùng ngày, một người quen đến quán tìm bà D., thì phát hiện cửa không khóa, chỉ khép hờ.