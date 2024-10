Ngày 20/10, Công an TP.Vĩnh Long (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này điều tra nghi án người đàn ông 68 tuổi bị bạn đốt tử vong do mâu thuẫn trong lúc nhậu.