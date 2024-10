Ngày 20/10, Công an TP.Vĩnh Long (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này điều tra nghi án người đàn ông 68 tuổi bị bạn đốt tử vong do mâu thuẫn trong lúc nhậu.

Theo thông tin từ VOV, ngày 20/10, tin từ Công an TP.Vĩnh Long (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này điều tra nghi án người đàn ông 68 tuổi bị bạn đốt tử vong do mâu thuẫn trong lúc nhậu. Cụ thể, khoảng 5h ngày 19.10, ông N.H.M (52 tuổi, ngụ P.Tân Hội, TP.Vĩnh Long) nhậu cùng ông M.V.N (68 tuổi, ngụ cùng địa phương). Đến khoảng 6h cùng ngày, ông P.V.C.T (48 tuổi, ngụ cùng địa phương) đến nhậu chung với ông M. và ông N. Trong lúc nhậu có lời qua tiếng lại, ông N. lấy "mồi nhậu" là đầu cá lóc nướng ném bỏ. Thấy vậy, ông T. ra về. Ông M. tức giận dùng bật lửa đốt lá chuối và lá cau khô ném vào người ông N. khiến lửa cháy khắp người ông N. Khi thấy ông N. bị cháy, ông M. tiếp tục lấy 3 lá cau khô ném vào ông N. khiến lửa cháy lớn hơn. Sau đó, ông M. bỏ vào nhà để mặc đám cháy. Căn nhà nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Báo Thanh Niên Theo thông tin từ báo Thanh Niên, đến 12h cùng ngày, người dân phát hiện sự việc nên trình báo cơ quan công an. Ông N. được đưa đi cấp cứu, nhưng đến sáng 20/10 đã tử vong do vết thương quá nặng. Công an TP.Vĩnh Long đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long triệu tập những người có liên quan để điều tra làm rõ vụ đốt người dẫn đến tử vong.