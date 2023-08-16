Dắt cô cháu nội là con gái lớn của anh Xá thắp hương lên ban thờ, cụ Nguyễn Văn Mon (89 tuổi, bố đẻ anh Xá) tóc đã bạc phơ, nước mắt chảy dài trên đôi gò má nhăn nheo.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, tại ngôi nhà anh Nguyễn Văn Xá - nạn nhân gặp nạn - ở khu Thống Nhất 2, phường Tân An, TX Quảng Yên Quảng Ninh hôm 14/8 khá đông người do là thất đầu cho nạn nhân xấu số.

Thương con, vợ chồng cụ cất căn nhà nhỏ ngay cạnh nhà anh Xá để sinh sống cho hợp cảnh già. Nhưng mọi khoản sinh hoạt của vợ, chồng cụ Mon dựa vào chu cấp của anh Xá.

Cụ Mon kể, cụ có 7 người con gồm 5 gái, hai trai. Anh Xá là con thứ tư. Nhà đông con, ai nấy cũng nghèo khó. Hoàn cảnh nhà anh Xá càng đáng thương khi con trai đầu của anh đã đuối nước trên biển từ lúc cháu 6 tuổi.

Cụ Nguyễn Văn Mon cùng cháu nội bần thần bên di ảnh anh Nguyễn Văn Xá - Ảnh: Báo Giao Thông

"Giờ Xá mất rồi, vợ, con thì vẫn mất tích. Nhưng kinh nghiệm của những người đi biển thì với điều kiện sóng to, gió lớn như vậy, thì làm gì còn may mắn...", cụ Mon nghẹn lời với báo Giao Thông.

Con gái anh Xá là Nguyễn Thị Bình, năm nay 25 tuổi vừa khóc vừa kể: Hôm ấy, khoảng 19h ngày 3/8, bố và mẹ Gái , em Tuấn Anh đi trên phương tiện QN-3457 TS ra vùng biển huyện Cát Hải (TP Hải Phòng) để khai thác thủy sản. Tuy nhiên, đến 6h sáng 4/8, người thân không liên lạc được với vợ chồng anh Xá và con trai nữa.

Theo lời kể của Bình, em Tuấn Anh sinh nhật vào ngày 5/8. Em vừa thi xong tốt nghiệp THPT. Chiều hôm ấy, trước khi lên tàu cùng bố mẹ ra khơi, Tuấn Anh còn điện cho chị gái, hẹn đi đến chiều mai là về rồi sẽ xin bố, mẹ tiền tổ chức sinh nhật tuổi 18 cho đàng hoàng.

"Đêm hôm ấy, em còn nhắn tin bảo sóng to, gió lớn lắm, nhưng tàu vào chỗ đậu an toàn rồi. Vậy là từ đó, không liên lạc được nữa. Đến ngày 5/8, gia đình nhận hung tin phát hiện tàu bị đắm và vỡ nát tại vùng biển huyện Cát Hải, tung tích cả ba người đều không thấy đâu. Đúng ngày sinh nhật cậu út, chẳng có lẽ lại là ngày giỗ luôn", chị Bình nức nở kể với báo Giao Thông.

Lực lượng chức năng TX Quảng Yên tổ chức tìm kiếm quanh khu vực tìm thấy thi thể anh Nguyễn Văn Xá - Ảnh: Báo Giao Thông

Theo thông tin từ VTC News, tối 6/8, lãnh đạo UBND phường Tân An (thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) cho biết, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể anh Nguyễn Văn Xá (SN 1970) bị mất tích khi đánh bắt thuỷ sản trên vùng biển Cát Hải, Hải Phòng. Gia đình phối hợp cùng các lực lượng đang tích cực tìm kiếm vợ và con trai anh Nguyễn Văn Xá cùng bị mất tích.

Theo đó, thi thể anh Nguyễn Văn Xá được tìm thấy tại khu vực Bãi Ngừa, xã Liên Hoà (thị xã Quảng Yên) vào khoảng 16h cùng ngày.

Trước đó, khoảng 19h ngày 3/8, gia đình anh Nguyễn Văn Xá và vợ là chị Nguyễn Thị Gái (SN 1972) cùng con trai là Nguyễn Tuấn Anh (SN 2005, cùng trú trú tại khu Thống Nhất 2, phường Tân An) đi đánh cá trên tàu QN-3457 tại vùng biển Cát Hải. Đến 6h ngày 4/8, gia đình không liên lạc được với tàu của anh Nguyễn Văn Xá và đã trình báo với đồn biên phòng Cát Hải để phối hợp tìm kiếm.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, các lực lượng chức năng đã tổ chức công tác cứu hộ, cứu nạn. Cơ quan chức năng xác định được vị trí chiếc tàu của gia đình anh Nguyễn Văn Xá bị sóng đánh vỡ, đắm, trôi dạt vào bờ kè khu vực biển thị trấn Cát Hải.