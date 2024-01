Thời điểm trên, bà P đang nấu cơm trong bếp thì bất ngờ bị Thắng cầm dao chém vào tay nên bà bỏ chạy sang nhà hàng xóm cầu cứu. Khi bà chạy được 10m thì bị Thắng đuổi kịp, cầm dao và nửa viên gạch đánh vào sau gáy, làm bà ngã gục xuống đất. Chưa dừng lại ở đó, nghịch tử tiếp tục cầm nửa viên gạch hành hùng mẹ đến khi tử vong mới dừng tay. Chứng kiến sự việc, một số người dân sợ hãi không dám vào can ngăn.

Cơ quan công an đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã Thủy Triều, Thủy Nguyên, Hải Phòng - Ảnh: Báo Pháp luật và Xã hội

Nhận được tin báo, Công an xã Thủy Triều và Công an huyện Thủy Nguyên cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP. Hải Phòng đã có mặt tại hiện trường, bắt giữ nghi phạm Phan Tấn Thắng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.