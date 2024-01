Trung tá Trần Duy Hùng sinh ra trong gia đình truyền thống khi có bố cũng là cán bộ công tác trong ngành công an nhưng mất sớm. Nối nghiệp bố, sau khi tốt nghiệp đại học, anh được tuyển vào phục vụ trong ngành công an và có thời gian dài làm cảnh sát khu vực Công an phường An Tây (TP Huế).

Vợ Trung tá Trần Duy Hùng là chị Trần Thị Kim Anh công việc chưa ổn định - làm kế toán theo ca cho một nhà máy sản xuất nước đá ở phường An Tây. Con của Trung tá Hùng đang theo học lớp 5. Mẹ anh dù năm nay tuổi cao nhưng hàng ngày vẫn ngồi bán nước ở vỉa hè đường Trường Chinh để có thêm đồng ra, đồng vào. Do đặc thù công việc nên hằng ngày vợ Trung tá Trần Duy Hùng phải đi làm từ sớm. Do đó, trước khi đến cơ quan làm việc, Trung tá Trần Duy Hùng thường phải thay vợ chăm sóc con nhỏ và anh trai.

Tháng 10/2021, Trung tá Trần Duy Hùng được điều động, bổ nhiệm làm Phó Trưởng Công an phường Thủy Vân. Với vai trò lãnh đạo, anh luôn bám sát cơ sở, tận tâm, trách nhiệm với công việc. Khi nhận tin báo có vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, anh luôn có mặt kịp thời để xử lý, giải quyết đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân. Nghe tin Trung tá Trần Duy Hùng hy sinh, người dân và cán bộ, lãnh đạo ở phường An Tây nơi Trung tá Hùng có thời gian hơn 13 năm công tác cũng không khỏi xót xa.

Theo ông Phan Thiên Định - Bí thư Thành uỷ TP Huế, thấu hiểu gia cảnh của Trung tá Trần Duy Hùng nên Thường trực Thành ủy thống nhất sẽ tạo điều kiện, bố trí việc làm phù hợp, ổn định cho vợ của anh.

Đồng đội thay nhau túc trực bên linh cữu của Trung tá Trần Duy Hùng - Ảnh: VTC News

Trước đó, theo thông tin từ VietNam+, vào ngày 13/1, Cục Tổ chức cán bộ thuộc Bộ Công an cho biết Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định truy thăng cấp bậc hàm lên Trung tá đối với từ Đại úy Trần Duy Hùng, Phó trưởng Công an phường Thủy Vân, thành phố Huế.

Ghi nhận hành động dũng cảm tấn công, trấn áp tội phạm của Phó trưởng Công an phường Thủy Vân, Bộ Công an đã quyết định hỗ trợ gia đình Trung tá Trần Duy Hùng 100 triệu đồng, trích từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội Công an Nhân dân.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Nguyễn Thanh Bình và Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh cùng các sở, ban, ngành tỉnh đã đến thăm hỏi động viên gia đình Trung tá Trần Duy Hùng.