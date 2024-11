Theo thông tin từ báo Đại Đoàn Kết, ngày 26/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP vừa hoàn tất điều tra vụ án, đề nghị truy tố 7 bị can liên quan tới vụ nổ súng khiến cô gái 22 tuổi ở Long Biên, Hà Nội tử vong sau buổi tiệc sinh nhật.

Bị can Đinh Xuân Sáng - Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết

Các đối tượng bị truy tố gồm: Đinh Xuân Sáng (SN 1984; trú tại Thanh Nguyên, Thanh Liêm, Hà Nam); Vũ Thành Quang (SN 1994; trú tại Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị truy tố về tội Giết người, Tàng trữ vũ khí quân dụng; Nguyễn Xuân Đạt (SN 1991; trú tại Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị truy tố về tội Giết người. Ngoài ra, 4 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội Che giấu tội phạm, Không tố giác tội phạm.