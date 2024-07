Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào ngày 12/7, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý các bị can trong vụ nổ súng bắn chết cô gái 22 tuổi ở Long Biên, Hà Nội. Đến nay, Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can Đinh Xuân Sáng (40 tuổi, trú tại Hà Nam), Vũ Thành Quang (30 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Nguyễn Xuân Đạt (33 tuổi, trú quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để điều tra về tội giết người.

Bên cạnh đó, công an đã bắt giữ thêm nghi phạm Phạm Trọng Lưu (53 tuổi, quê tỉnh Nam Định) và Hoàng Văn Hiệp (41 tuổi, quê tỉnh Hà Nam) để điều tra về hành vi che giấu tội phạm.