Nghi phạm trong vụ án này được xác định là Phan Danh Hưng (SN 1986), Hưng đã rút dao đâm chết vợ mình Lý Thị Thùy V. (SN 1986) vào lúc 5h sáng cùng ngày ở thôn Xuân Đông, xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh.

Liên quan đến vụ sát hại 3 phụ nữ ở Khánh Hoà, theo thông tin từ VTC news, khoảng 13h ngày 2/6, hàng chục cảnh sát cơ động, công an địa phương và công an tỉnh cùng chó nghiệp vụ được huy động truy lùng nghi phạm sát hại 3 người ở Khánh Hòa.

Sau khi gây ra vụ án mạng, nghi phạm đã bỏ trốn. Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ chuyện tiền bạc.

Sau đó, cháu gái của Hưng và bà Hồ Thị Tú D. (hàng xóm) chạy đến can ngăn cũng bị anh ta đâm tử vong.

Hàng xóm cho biết, Hưng kể từ khi về làm rể tại địa phương tuy không có mâu thuẫn với bất kỳ ai nhưng người đàn ông này hay tham gia cá độ bóng đá, lô đề và nhậu nhẹt.

Nghi phạm Phan Danh Hưng quê ở xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa có thân hình xăm trổ, gầy gò, là một người khó gần, cộc cằn, thô lỗ.

Nghi phạm được xác định là Phan Danh Hưng - Ảnh: VTC news

Trao đổi với báo Dân Trí, ông Dương Minh Thảo (50 tuổi, trú xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) vẫn chưa hết bàng hoàng, kinh hãi khi nhớ lại giây phút thấy vợ mình là bà H.T.D. (47 tuổi) bị Phan Danh Hưng (37 tuổi) sát hại dã man.

Theo lời ông Thảo, như thường nhật, sáng sớm 2/6, vợ chồng ông chuẩn bị khăn gói đi làm phụ hồ. Đến khoảng 5h30 cùng ngày, bé gái con của Hưng hốt hoảng chạy sang nói "cha đang đánh mẹ và chị", nhờ sang can ngăn. Thấy vậy, bà D. bỏ dở công việc chạy sang.

"Ít phút sau tôi đi sang xem tình hình thế nào thì thấy Hưng tay cầm dao chạy ra ngoài. Thấy nó cầm hung khí tôi bỏ chạy, Hưng không đuổi theo mà lẩn trốn vào khu vực rừng keo. Khi quay ngược trở lại tôi mới thấy vợ bò từ trong nhà ra ngoài, bảo gọi xe cấp cứu" - ông Thảo đau xót nhớ lại.

Ông Thảo kể lại giây phút đối mặt với hung thủ gây ra cái chết cho vợ mình - Ảnh: báo Dân Trí

Cũng theo ông Thảo, ban đầu nghĩ vợ ông chỉ bị thương nhẹ, ngờ đâu khi lấy xe chở vợ đi cấp cứu mới phát hiện nhiều vết thương chí mạng, sau đó vợ ông tử vong tại hiện trường. Ngoài bà D., vợ và cháu gái của hung thủ cũng bị sát hại dã man phía trong nhà.

"Vợ tôi chỉ đến để can ngăn giúp đỡ 2 vợ chồng nó, nào ngờ Hưng lại ra tay tàn độc như vậy" - ông Thảo chua xót nói.

Công an khám xét tại hiện trường vụ án - Ảnh: báo Dân Trí

Nghe tin vụ thảm án, nhiều hàng xóm đã đến hiện trường túc trực, thăm hỏi, chờ cơ quan chức năng bàn giao tử thi sẽ hỗ trợ an táng các nạn nhân xấu số.

"Ở làng này chưa bao giờ có việc như thế này xảy ra. Hung thủ quá máu lạnh, sao có thể ra tay sát hại dã man tận 3 người phụ nữ" - chị An, người địa phương nói.

Hiện Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định truy tìm nghi phạm Phan Danh Hưng, đồng thời bố trí lực lượng vây bắt đối tượng nguy hiểm này.