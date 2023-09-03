Mới đây, UBND thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà (tỉnh Kon Tum) đã đình chỉ hoạt động đối với cơ sở giữ trẻ nơi cháu T.H.K tử vong trong ngày đầu tiên được gửi tại đây.

Theo Thanh Niên đưa tin, theo bà Lê Thị Nhung, Trưởng phòng GD-ĐT H.Đăk Hà (Kon Tum), ngay sau khi sự việc xảy ra, đơn vị đã phối hợp với UBND TT.Đăk Hà ra quyết định đình chỉ hoạt động cơ sở giữ trẻ của bà Đinh Phương Loan. "Vì đây là nhóm trẻ ngoài công lập nên quyết định thành lập và cấp phép hoạt động thuộc thẩm quyền của UBND TT.Đăk Hà. Để được cấp phép hoạt động một nhóm trẻ thì giáo viên phải được tập huấn về nghiệp vụ chăm sóc, giáo dục trẻ. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất phải đảm bảo phòng ăn, phòng ngủ, đồ chơi theo từng độ tuổi cho trẻ", bà Nhung cho biết.

Cơ sở giữ trẻ của bà Đinh Phương Loan bị đình chỉ hoạt động để điều tra vụ án. Ảnh: Báo Thanh Niên. Theo báo Pháp Luật đưa tin, theo gia đình cháu K, sáng 10-8, mẹ cháu K là chị NTH chở cháu tới cơ sở giữ trẻ của bà Đinh Phương Loan (41 tuổi, tổ dân phố 1, thị trấn Đăk Hà) gửi trẻ. Thời điểm này, cháu vẫn khỏe mạnh bình thường, da dẻ hồng hào. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, gia đình nhận được tin từ Công an huyện Đăk Hà thông báo cháu nhập viện cấp cứu và không qua khỏi, kết luận từ bệnh viện cháu tử vong trước lúc nhập viện.

Tường trình sự việc, chủ cơ sở giữ trẻ là bà Đinh Phương Loan, cho biết khoảng 11 giờ cho cháu K ăn trưa và cho cháu K cùng với một cháu khác đi ngủ. Khoảng một tiếng sau, thấy cháu K có biểu hiện nấc nên tiến hành sơ cứu, móc miệng và đưa cháu vào Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà cấp cứu. Cơ quan chức năng thực nghiệm hiện trường. Ảnh: Báo Pháp Luật. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, gia đình anh C. nhận được thông báo về cháu K. nhập viện cấp cứu và không qua khỏi _ theo báo Thanh Niên. Nhận được thông tin vụ việc, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra làm rõ. Đến ngày 29.8, Công an H.Đăk Hà đã có kết quả giám định pháp y vụ việc cháu T.H.K tử vong tại cơ sở giữ trẻ tư thục của bà Đinh Phương Loan. Theo kết quả giám định, các bộ phận như: tay, chân, đầu của cháu K. đều không phát hiện thương tích. Tuy nhiên, trong khí quản có dị vật màu vàng nhạt lẫn dịch màu trắng. Bên cạnh đó, trong dạ dày có thức ăn màu vàng nhạt. Nguyên nhân tử vong của cháu K. được xác định là ngạt do dị vật đường hô hấp.

Vụ bé trai 9 tháng tuổi tử vong sau khi được gửi ở cơ sở giữ trẻ tại Kon Tum: Đã có kết luận giám định nguyên nhân Ngày 2/9, Công an huyện Đăk Hà (Kon Tum) đã có kết luận giám định việc bé trai T.H.K. (9 tháng tuổi, trú phường Yên Thế, TP.Pleiku, Gia Lai) tử vong tại một cơ sở giữ trẻ ở tổ dân phố 1, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà.

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