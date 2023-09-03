Vụ cháu bé 9 tháng tuổi tử vong, đình chỉ hoạt động cơ sở giữ trẻ ở Kon Tum

Đời sống 03/09/2023 15:25

Mới đây, UBND thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà (tỉnh Kon Tum) đã đình chỉ hoạt động đối với cơ sở giữ trẻ nơi cháu T.H.K tử vong trong ngày đầu tiên được gửi tại đây.

Theo Thanh Niên đưa tin, theo bà Lê Thị Nhung, Trưởng phòng GD-ĐT H.Đăk Hà (Kon Tum), ngay sau khi sự việc xảy ra, đơn vị đã phối hợp với UBND TT.Đăk Hà ra quyết định đình chỉ hoạt động cơ sở giữ trẻ của bà Đinh Phương Loan.

"Vì đây là nhóm trẻ ngoài công lập nên quyết định thành lập và cấp phép hoạt động thuộc thẩm quyền của UBND TT.Đăk Hà. Để được cấp phép hoạt động một nhóm trẻ thì giáo viên phải được tập huấn về nghiệp vụ chăm sóc, giáo dục trẻ. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất phải đảm bảo phòng ăn, phòng ngủ, đồ chơi theo từng độ tuổi cho trẻ", bà Nhung cho biết.

Vụ cháu bé 9 tháng tuổi tử vong, đình chỉ hoạt động cơ sở giữ trẻ ở Kon Tum - Ảnh 1
Cơ sở giữ trẻ của bà Đinh Phương Loan bị đình chỉ hoạt động để điều tra vụ án. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo báo Pháp Luật đưa tin, theo gia đình cháu K, sáng 10-8, mẹ cháu K là chị NTH chở cháu tới cơ sở giữ trẻ của bà Đinh Phương Loan (41 tuổi, tổ dân phố 1, thị trấn Đăk Hà) gửi trẻ. Thời điểm này, cháu vẫn khỏe mạnh bình thường, da dẻ hồng hào.

Đến đầu giờ chiều cùng ngày, gia đình nhận được tin từ Công an huyện Đăk Hà thông báo cháu nhập viện cấp cứu và không qua khỏi, kết luận từ bệnh viện cháu tử vong trước lúc nhập viện.

Tường trình sự việc, chủ cơ sở giữ trẻ là bà Đinh Phương Loan, cho biết khoảng 11 giờ cho cháu K ăn trưa và cho cháu K cùng với một cháu khác đi ngủ. Khoảng một tiếng sau, thấy cháu K có biểu hiện nấc nên tiến hành sơ cứu, móc miệng và đưa cháu vào Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà cấp cứu.

Vụ cháu bé 9 tháng tuổi tử vong, đình chỉ hoạt động cơ sở giữ trẻ ở Kon Tum - Ảnh 2
Cơ quan chức năng thực nghiệm hiện trường. Ảnh: Báo Pháp Luật. 

Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, gia đình anh C. nhận được thông báo về cháu K. nhập viện cấp cứu và không qua khỏi _ theo báo Thanh Niên. 

Nhận được thông tin vụ việc, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra làm rõ. Đến ngày 29.8, Công an H.Đăk Hà đã có kết quả giám định pháp y vụ việc cháu T.H.K tử vong tại cơ sở giữ trẻ tư thục của bà Đinh Phương Loan.

Theo kết quả giám định, các bộ phận như: tay, chân, đầu của cháu K. đều không phát hiện thương tích. Tuy nhiên, trong khí quản có dị vật màu vàng nhạt lẫn dịch màu trắng. Bên cạnh đó, trong dạ dày có thức ăn màu vàng nhạt. Nguyên nhân tử vong của cháu K. được xác định là ngạt do dị vật đường hô hấp.

Vụ bé trai 9 tháng tuổi tử vong sau khi được gửi ở cơ sở giữ trẻ tại Kon Tum: Đã có kết luận giám định nguyên nhân

Vụ bé trai 9 tháng tuổi tử vong sau khi được gửi ở cơ sở giữ trẻ tại Kon Tum: Đã có kết luận giám định nguyên nhân

Ngày 2/9, Công an huyện Đăk Hà (Kon Tum) đã có kết luận giám định việc bé trai T.H.K. (9 tháng tuổi, trú phường Yên Thế, TP.Pleiku, Gia Lai) tử vong tại một cơ sở giữ trẻ ở tổ dân phố 1, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà.

Xem thêm
Từ khóa:   cháu bé 9 tháng tuổi tử vong đình chỉ hoạt động cơ sở giữ trẻ Kom Tum

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Tâm sự Eva 32 phút trước
Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Tâm sự gia đình 1 giờ 32 phút trước
Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Tâm sự 2 giờ 2 phút trước
Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Tâm sự gia đình 2 giờ 32 phút trước
Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Tâm sự 3 giờ 2 phút trước
Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Tâm sự gia đình 3 giờ 32 phút trước
Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Ngoại tình 4 giờ 2 phút trước
Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Ngoại tình 4 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích