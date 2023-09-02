Vụ bé trai 9 tháng tuổi tử vong sau khi được gửi ở cơ sở giữ trẻ tại Kon Tum: Đã có kết luận giám định nguyên nhân

Đời sống 02/09/2023 13:13

Ngày 2/9, Công an huyện Đăk Hà (Kon Tum) đã có kết luận giám định việc bé trai T.H.K. (9 tháng tuổi, trú phường Yên Thế, TP.Pleiku, Gia Lai) tử vong tại một cơ sở giữ trẻ ở tổ dân phố 1, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà.

Theo thông tin từ báo Giáo dục và Thời đại, ngày 2/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Đắk Hà (Kon Tum) đã có kết quả khám nghiệm tử thi cháu T.H.K. (9 tháng tuổi, trú tổ 5, phường Yên Thế, TP Pleiku, Gia Lai) tử vong sau khi được gửi tại cơ sở giữ trẻ.

Qua khám nghiệm, trong khí quản cháu bé có dị vật màu vàng nhạt lẫn dịch màu trắng. Nguyên nhân tử vong của cháu K. được xác định ngạt do dị vật đường hô hấp.

Thông tin thêm liên quan đến vụ việc, theo thông tin từ báo Tiền Phong, đầu tháng 8 vừa qua, anh T.Q.C. chở vợ là chị N.T.H. (36 tuổi), cùng con trai K., con gái từ TP.Pleiku lên huyện Đăk Hà để vợ nhận công tác.

Vụ bé trai 9 tháng tuổi tử vong sau khi được gửi ở cơ sở giữ trẻ tại Kon Tum: Đã có kết luận giám định nguyên nhân - Ảnh 1
Cơ sở giữ trẻ của bà Đ.P.L. - Ảnh: Báo Tiền Phong

Đến sáng 10/8, vợ chồng anh C. gửi con trai ở cơ sở trông giữ trẻ của bà Đ.P.L. (41 tuổi) ở tổ dân phố 1, thị trấn Đăk Hà. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày gia đình đã nhận hung tin, chạy tới Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà thì con trai 9 tháng tuổi đã tử vong.

Chủ cơ sở này khai báo, khoảng 11h cháu K. ăn trưa và đến 12h30 thì cho đi ngủ. Ngủ được khoảng một tiếng thì thấy cháu K. nấc lên nên tiến hành sơ cứu, móc miệng và kêu chồng hỗ trợ. Sau khi sơ cứu xong thì đưa cháu K. vào Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà để cấp cứu.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.  

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