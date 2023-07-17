Công an thị xã Tịnh Biên (An Giang) tạm giữ hình sự Trần Thanh Hòa (SN 1997, ngụ TX Tịnh Biên) - gã cha dượng đã hành hạ, đốt vùng kín bé trai 14 tuổi.
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Theo thông tin từ VTC News, liên quan đến vụ cha dượng hành hạ bé trai 14 tuổi tại An Giang gây bức xúc dư luận, tối 17/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tịnh Biên (An Giang) ra quyết định tạm giữ hình sự Trần Thanh Hòa (SN 1997, trú tại khóm Xuân Hòa, phường Tịnh Biên, thị xã Tịnh Biên) để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
Kết quả điều tra ban đầu, Hòa là cha dượng của cháu T.K.T. (SN 2009). Hòa sống chung với mẹ ruột của cháu T. từ năm 2020. Trong quá trình sinh sống, do T. không nghe lời nên Hòa tức giận và thường xuyên dùng tay, cây đánh cháu T. gây thương tích.
Dẫn theo thông tin từ Báo Đại Đoàn Kết, khoảng đầu tháng 6/2023, Hòa kêu cháu T. vào nhà vệ sinh tự nhận đầu vào thùng nước. Do cháu T. không thực hiện nên Hòa dùng tay nhận đầu T. vào thùng nước làm vỡ thùng nước. Cháu T. bị các cạnh thùng cắt vào vùng mũi, cổ và bụng, gây thương tích. Đến khoảng đầu tháng 7/2023, do T. không nghe lời Hòa nên Hòa kêu T. vào trong bếp, dùng bật lửa đốt vùng kín của cháu T..
Do lo sợ nên cháu T. không nói cho ai biết. Đến ngày 15/7, chú của T. phát hiện sự việc nên đã đến công an địa phương trình báo.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thị xã Tịnh Biên nhanh chóng vào cuộc phối hợp cùng các cơ quan chức năng điều tra, xác minh làm rõ.