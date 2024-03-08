Vụ án giết hại dã man cô gái 21 tuổi ở Lai Châu: Nạn nhân là mẹ của 2 con nhỏ

Đời sống 08/03/2024 18:35

Nạn nhân là con của một gia đình có người bố đã xây dựng gia đình lần thứ 3. Nạn nhân cũng đã ly hôn. Cô gái 21 tuổi bị sát hại dã man này có 2 con nhỏ.

Nguồn tin từ báo Dân Trí, vụ án mạng xảy ra lúc 19h15 cùng ngày tại bản Phiêng Áng, xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. Nạn nhân là chị Lò Thị L. (SN 2003, trú tại xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên).

Dẫn tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 8/3, thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đang tích cực điều tra vụ sát hại cô gái 21 tuổi tại bản Phiêng Áng, xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên, hôm 5/3.

Vụ án giết hại dã man cô gái 21 tuổi ở Lai Châu: Nạn nhân là mẹ của 2 con nhỏ - Ảnh 1
Nghi phạm sát hại cô gái 21 tuổi ở Lai Châu - Ảnh: báo Pháp Luật TP.HCM

 

Nói về quá trình điều tra vụ án, Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, cho biết nhiều khả năng do uống rượu nên Xươm mất kiểm soát và gây án mạng.

Bốn ngày trước khi gây án mạng, Xươm đã sử dụng ma túy cùng với anh trai nạn nhân. Đến trưa hôm gây án, Lò Văn Xươm đã uống rượu với anh trai của nạn nhân. Đây có thể là lý do khiến đối tượng mất khả năng kiểm soát do nồng độ cồn.

Dẫn tin từ báo Dân Việt, nói về hoàn cảnh của cô gái 21 tuổi bị sát hại dã man, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cho biết hoàn cảnh của gia đình nạn nhân rất nghèo. Trong nhà không có một thiết bị giá trị nào, không có cả thiết bị điện. Đối tượng và nạn nhân sống kế bên phòng của bố mẹ nạn nhân. Khi nạn nhân chết, gia đình có ý định chỉ mượn ít cốt pha của hàng xóm, để chôn cất.

Vụ án giết hại dã man cô gái 21 tuổi ở Lai Châu: Nạn nhân là mẹ của 2 con nhỏ - Ảnh 2
Cô gái 21 tuổi bị sát hại dã man này có 2 con nhỏ - Ảnh: báo Dân Việt

 

Thấu hiểu hoàn cảnh quá khó khăn của gia đình nạn nhân, UBND huyện Tân Uyên đã vận dụng các chính sách của Nhà nước, đồng thời kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình nạn nhân được gần 20 triệu đồng, để lo tang lễ cho nạn nhân.

Cũng theo Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, gia đình nạn nhân thuộc diện di dân. Nạn nhân là con của một gia đình có người bố đã xây dựng gia đình lần thứ 3. Nạn nhân cũng đã ly hôn. Cô gái 21 tuổi bị sát hại dã man này có 2 con nhỏ.

Vụ án giết hại dã man cô gái 21 tuổi ở Lai Châu: Nạn nhân là mẹ của 2 con nhỏ - Ảnh 3
Lực lượng chức năng chia buồn, động viên gia đình nạn nhân - Ảnh: báo Dân Việt

 

Người con đầu của nạn nhân sinh năm 2018 (con gái). Người con thứ hai của nạn nhân là cháu trai, sinh năm 2022. Những hình ảnh rất thương, 2 cháu khóc thảm thiết bên thi thể mẹ. Ông ngoại có biểu hiện về mặt thần kinh. Ngay sau khi vụ án xảy ra, lực lượng cảnh sát hình sự đã có những thông điệp gửi tới các mạnh thường quân. Đã có rất nhiều tổ chức muốn giúp đỡ 2 cháu này. UBND huyện Tân Uyên đã và đang triển khai các bước, tính toán vận dụng các quy định đưa các cháu vào trung tâm bảo trợ.

 

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