Theo thông tin từ VOV, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h15 sáng 20/7 tại Km1319 Quốc lộ 1A, đoạn đi qua thôn Phú Long, xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk (tỉnh Phú Yên cũ).

Xe ô tô tải BKS 29H-996.02 do ông Tống Văn Dũng (SN 1981, trú tại phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển đang đỗ sát bên đường Quốc lộ 1A theo hướng Nam - Bắc thì xảy ra tai nạn giao thông với xe mô tô BKS 78H1-244.92 do Nguyễn Thị B. (SN 1962, trú tại Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển lưu thông cùng chiều.