Theo thông tin từ Phụ nữ Việt Nam, chiều ngày 1/12, tại một quán bán nước và đồ ăn vặt địa chỉ 19/8 Quang Tiến (P. Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), cạnh trường THCS Nguyễn Quý Đức, một người phụ nữ đang nói chuyện với khách hàng và cho biết, chị bán những sản phẩm trên, do không biết ảnh hưởng của kẹo đối với sức khỏe. Qua khai thác, khoảng 15 giờ chiều ngày 29/11, một nhóm học sinh mua kẹo tại quán, loại kẹo ngậm với giá 5 nghìn đồng và chia nhau ăn.

Theo người phụ nữ này, đây là số kẹo được nhập qua tay một người đến tận nơi giao bán, không có giấy tờ nguồn gốc xuất xứ, thấy rẻ nên nhập để bán. "Lô kẹo này mới được nhập gần đây, vì bao bì in chữ nước ngoài nên tôi cũng không đọc được thành phần. Tôi đã bán tại đây nhiều năm, cũng nhập nhiều loại thực phẩm nhưng học sinh và mọi người ăn chưa có vấn đề gì. Bán hàng mà, thấy rẻ nên nhập về bán thôi, nếu biết ảnh hưởng như vậy cũng không dám" - người phụ nữ này cho hay.

Về số kẹo các học sinh ăn dẫn đến có dấu hiệu ngộ độc. Người phụ nữ đưa ra ví dụ so sánh: "Nhiều học sinh cũng ăn rồi, nhưng không sao. Có thể ngày hôm đó, do các em ăn nhiều nên mới xảy ra tình trạng như vậy, cũng giống như người uống rượu, uống nhiều sẽ say, uống ít thì không sao".

Cũng theo người phụ nữ này, sau khi các học sinh sử dụng kẹo xảy ra tình trạng đau đầu, buồn nôn. Phía nhà trường đã báo cáo sự việc với lực lượng chức năng. Chiều ngày 30/11, đoàn kiểm tra đã đến quán xác minh, điều tra và thu giữ toàn bộ sản phẩm liên quan.

Người phụ nữ bán kẹo lạ do thấy giá rẻ - Ảnh: Phụ nữ Việt Nam

Theo thông tin từ VTC news, tối 1/12, Sở GD&ĐT Hà Nội tiếp tục gửi văn bản yêu cầu các phòng GD&ĐT, các trường học trên địa bàn thành phố tăng cường bảo đảm an toàn công tác trường học.

Sở đề nghị các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền tới các bậc phụ huynh, học sinh tuyệt đối không mua các loại kẹo, đồ ăn vặt không rõ nguồn gốc. Ngoài ra, phụ huynh học sinh cần để tâm tới lịch trình học tập, sinh hoạt tại trường của các con để phối hợp với nhà trường trường đảm bảo an ninh, an toàn.

Sở cũng yêu cầu các đơn vị trường học nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát hiện các cơ sở quanh khu vực cổng trường kinh doanh sản phẩm, thực phẩm không rõ nguồn gốc, "báo ngay cho chính quyền địa phương để có biện pháp ngăn chặn kịp thời".

Trong trường hợp cần thiết, các đơn vị có thể liên hệ trực tiếp tới số điện thoại của Phòng Chính trị tư tưởng - Khoa học công nghệ (Sở GD&ĐT Hà Nội) 0243.941.1232.