Viện thẩm mỹ để lao công căng da mặt cho khách vướng 5 hành vi sai phạm, bị xử phạt hơn 300 triệu đồng

Đời sống 02/10/2023 18:51

UBND quận Thanh Khê cũng ra quyết định đình chỉ hoạt động tại địa điểm kinh doanh thẩm mỹ này.

Theo thông tin từ VTC news, ngày 2/10, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê, Đà Nẵng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV Kangzin (trụ sở chính tại số 6, đường Hoa Đào, phường 2, quận Phú Nhuận, TP.HCM), địa điểm kinh doanh thẩm mỹ Kangzin số 368, đường Hùng Vương, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, Đà Nẵng do ông Ngô Tuấn Hiệp làm giám đốc.

Công ty TNHH MTV Kangzin vi phạm các quy định gồm: Không thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại theo quy định; Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ 50 triệu đồng đến dưới 70 triệu đồng; Cung cấp dịch vụ thẩm mỹ tại cơ sở dịch vụ thẩm mỹ khi chưa có văn bản thông báo đáp ứng đủ điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm mỹ gửi về cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, công ty còn có vi phạm khác như sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người (phẫu thuật, thủ thuật, các can thiệp có tiêm, chích, bơm) làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể (da, mũi, mắt, môi, khuôn mặt, ngực), xăm, phun, thêu trên da có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm tại các cơ sở không phải là bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ. 

Công ty này còn sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh hoặc đang trong thời gian bị thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, đình chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Mức xử phạt các hành vi lần lượt là 30 triệu đồng, 100 triệu đồng, 90 triệu đồng, 50 triệu đồng và 50 triệu đồng. Tổng số tiền xử phạt 5 hành vi vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV Kangzin là 320 triệu đồng.

Viện thẩm mỹ để lao công căng da mặt cho khách vướng 5 hành vi sai phạm, bị xử phạt hơn 300 triệu đồng - Ảnh 1
Nhân viên lao công không có chứng chỉ hành nghề đang căng da mặt cho khách tại thẩm mỹ viện - Ảnh: Người Lao động

Theo thông tin từ báo Người Lao động, các hình phạt bổ sung gồm: đình chỉ hoạt động cơ sở thẩm mỹ Kangzin tại đường Hùng Vương 18 tháng đối với hành vi 3 và 4 tháng 15 ngày đối với hành vi 4. Đồng thời, tước giấy phép hoạt động khám chữa bệnh trong thời gian 3 tháng và tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh đối với ông Ngô Đức Tùng - Giám đốc và là người chịu trách nhiệm chuyên môn tại cơ sở trên trong 2 tháng. 

Trước đó, vào tháng 8, Công an quận Thanh Khê phát hiện tại Viện thẩm mỹ Kangzin (số 368 đường Hùng Vương), một phụ nữ là nhân viên lao công tại đây đang phẫu thuật can thiệp căng da mặt cho khách, trong khi người này không xuất trình được chứng chỉ hành nghề.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở thẩm mỹ Kangzin không xuất trình được các loại giấy tờ pháp lý đảm bảo đủ điều kiện hoạt động.

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Trước đó, Thanh tra Sở Y tế TP. HCM đã mời chủ cơ sở thẩm mỹ Mr Lee đến làm việc. Tuy nhiên, qua 2 lần mời, người này không hợp tác.

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