Theo báo Thanh Niên đưa tin, chiều nay 9.5, Trạm CSGT cửa ô Hòa Nhơn (Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng) cho biết đã bàn giao vụ tai nạn giao thông tại nút giao cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và đường tránh Nam Hải Vân cho Công an H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) thụ lý. Vụ tai nạn khiến 1 phụ nữ địa phương tử nạn.

Lúc này, xe tải bất ngờ va chạm với xe máy BS 43Y1-6420 do bà T.T.L (64 tuổi, ngụ thôn Túy Loan Đông 1, xã Hòa Phong, H.Hòa Vang) điều khiển, lưu thông cùng chiều.

Cú va chạm khiến bà L. mất lái, bị cuốn vào gầm sau xe tải. Hậu quả, bà L. tử vong tại chỗ, xe máy 43Y1-6420 bị hư hỏng nặng. Tài xế Đ.V.C đã đến cơ quan công an gần đó trình diện.

Nhận tin báo, Trạm CSGT cửa ô Hòa Nhơn bảo vệ hiện trường, điều tiết các phương tiện giao thông trong khu vực để tránh ùn tắc, đồng thời phối hợp Công an H.Hòa Vang để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó ngày 8/5 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cũng xảy ra một vụ va chạm giữa 2 ô tô và 1 xe máy dẫn đến tài xế điều khiển xe máy tử vong. Cụ thể theo VietNamNet đưa tin, khoảng 19h ngày 8/5, tại Km 138+500 trên tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (thuộc phường Tân Hương, TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) xảy ra tại vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 2 ô tô và 1 xe máy.

Vụ tai nạn trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (thuộc phường Tân Hương, TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên). Ảnh: VietNamNet.

Thời điểm trên, ô tô BKS 98D- 011.XX do anh N.V.C. (SN 1989, trú tại huyện Việt Yên, Bắc Giang) điều khiển, va chạm với xe máy mang biển số 20N3- 21.XX do tài xế H.X.N. (SN 1964, trú tại huyện Phú Lương, Thái Nguyên) điều khiển. Sau đó, ô tô 20LD- 006.XX do anh P.V.Đ. (SN 1987, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) va chạm tiếp với 2 xe trên.

Hậu quả vụ tai nạn khiến tài xế điều khiển xe máy tử vong, 3 phương tiện bị hư hỏng nặng.