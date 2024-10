Từ chiều tối ngày 5/10 đến ngày 6/10: Cảnh báo mưa lớn tại Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, nguy cơ cao ngập úng

Do ảnh hưởng của mưa lớn những giờ qua, các chuyên gia khí tượng nhận định, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong khi đó, dự báo trong 3-6 giờ tới, khu vực tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có mưa với lượng phổ biến từ 10-40mm, có nơi hơn 60mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh trên, đặc biệt tại các huyện: Bảo Lâm, Cát Tiên, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Di Linh, Lâm Hà, thành phố Bảo Lộc.

Để phòng tránh nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực trên, các chuyên gia khí tượng đề nghị cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Ảnh minh họa: TTXVN

Dự báo thời tiết tại các khu vực trên cả nước từ đêm ngày 5/10 đến ngày 6/10

Theo thông tin từ báo Tin tức Thông tấn Xã Việt Nam, dự báo, đêm 5 và ngày 6/10, vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển khu vực Hoàng Sa), khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển khu vưc Trường Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào, dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Thời tiết các khu vực tối 5/10, ngày 6/10: Phía Tây Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét. Ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C; cao nhất 30-33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét. Ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C; cao nhất 30-33 độ C.

Thủ đô Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, đêm và sáng sớm trời lạnh; ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C; cao nhất 31-33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, phía Bắc đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; phía Nam có mưa rào, dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất phía Bắc 29-32 độ C, phía Nam 27-30 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng - Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào, dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 28-31 độ C, phía Nam có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào, dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C; cao nhất 28-31 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mưa rào, dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.