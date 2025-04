Theo thông tin VOV, Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam, ngay sau khi tiếp nhận tin báo của người dân liên quan clip bạo hành trẻ em tại xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, công an xã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường (phòng học của nhóm trẻ); tạm giữ, niêm phong 1 thẻ nhớ camera, 1 thanh nhựa cùng các đồ vật liên quan.

Cơ quan công an cử tổ công tác phối hợp đưa cháu N.P.Đ.K. (20 tháng tuổi) đến bệnh viện kiểm tra, xác định các tổn thương. Riêng bảo mẫu N.N.U.L. (30 tuổi) trú xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, Công an xã đã triệu tập người này đến làm việc ngay trong đêm.