TP.HCM: Truy bắt khẩn cấp nghi phạm có tiền án, giật balo khiến cô gái té ngã xuống đường

Đời sống 04/07/2023 15:42

Mới đây, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) thông tin nghi phạm Trần Văn Hưng (31 tuổi, quê Đồng Nai) có hành vi giật balo khiến cô gái ngã xuống đường.

Theo thông tin từ Zingnews, ngày 2/7, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) vừa bắt khẩn cấp Trần Văn Hưng (31 tuổi, quê Đồng Nai) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

TP.HCM: Truy bắt khẩn cấp nghi phạm có tiền án, giật balo khiến cô gái té ngã xuống đường - Ảnh 1
Trần Văn Hưng bị điều tra về hành vi cướp giật tài sản - Ảnh: Zingnews

Theo đó, ngày 22/6, Hưng là nghi phạm giật balo khiến chị P.L.P.A. ngã xuống đường Trần Văn Giàu, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh.

Qua điều tra xác minh, trưa 22/6, Hưng mượn chiếc xe máy hiệu Luvias của người bạn nói đi công việc. Khi đến đường Trần Văn Giàu, xã Phạm Văn Hai, nghi phạm thấy chị A. đeo balo, chạy xe máy phía trước. Lúc này, Hưng sau đó tăng ga áp sát, giật chiếc balo của nạn nhân rồi tăng ga tẩu thoát. Vụ việc khiến nạn nhân ngã xuống đường dẫn đến thương tích nhẹ.

Ngay khi nhận tin báo, Công an huyện Bình Chánh vào cuộc điều tra, đến ngày 26/6 thì bắt giữ được nghi phạm. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hưng khai trong chiếc balo chứa iPhone XS cùng một số tiền mặt và giấy tờ tùy nhận. Nghi phạm sau khi lấy tài sản, thì đem balo đi vứt.

Cảnh sát cho biết thêm, Hưng có tiền án về tội cướp giật tài sản và từng cai nghiện ma túy.

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Thanh niên, ngày 29/4, Công an Q.10 (TP.HCM) đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Quốc Dũng (39 tuổi), Âu Vương Tài (24 tuổi, cùng ngụ Q.1) về hành vi cướp giật tài sản. 

TP.HCM: Truy bắt khẩn cấp nghi phạm có tiền án, giật balo khiến cô gái té ngã xuống đường - Ảnh 2
Khu vực nơi chị N. bị giật túi xách dẫn đến té ngã - Ảnh: Báo Thanh niên

Đây là 2 nghi phạm cướp giật túi xách của chị N.T.M.N (khoảng 25 tuổi) trên đường Nguyễn Tiểu La (P.8, Q.10) khiến nạn nhân ngã và trượt dài trên đường, bị co giật.

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