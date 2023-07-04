TP.HCM: Cận cảnh xưởng gỗ cháy lớn kèm tiếng nổ, phải tiếp nước từ rạch vào cùng chục xe cứu hỏa

Đời sống 04/07/2023 11:19

Sáng ngày 4/7, Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) thông tin về vụ cháy xưởng gỗ ở Công ty Sofavina Co.,ltd (chi nhánh Công ty TNHH SX TM ghế trường kỷ Vi Na, đường Long Thuận, phường Long Phước).

Theo thông tin từ báo Dân trí, đến hơn 10h ngày 4/7, Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP.Thủ Đức vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn tại xưởng gỗ Công ty Sofavina Co.,ltd trên đường Long Thuận, phường Long Phước.

TP.HCM: Cận cảnh xưởng gỗ cháy lớn kèm tiếng nổ, phải tiếp nước từ rạch vào cùng chục xe cứu hỏa - Ảnh 1
Xưởng gỗ bị cháy rụi, mái tôn đổ sụp xuống - Ảnh: Báo Dân trí

Khoảng hơn 6 giờ sáng cùng ngày (4/7), bảo vệ của xưởng gỗ trên phát hiện khói bốc lên dữ dội kèm theo nhiều tiếng nổ lớn ở xưởng gỗ từ phía bên trong. Lúc này, bảo vệ chạy ra ngoài thông báo cho những người cùng xưởng rồi cùng dập lửa nhưng những nỗ lực ban đầu bất thành.

TP.HCM: Cận cảnh xưởng gỗ cháy lớn kèm tiếng nổ, phải tiếp nước từ rạch vào cùng chục xe cứu hỏa - Ảnh 2
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Dân Việt

Ngay sau đó ngọn lửa sau đó lan rộng, bao trùm xưởng gỗ, cột khói bốc lên cao. 

Lúc này, lực lượng PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TP Thủ Đức nhận tin báo, lập tức điều động gần 10 xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ và nhiều xe chuyên dụng tới hiện trường ứng cứu, dập lửa. Chỉ huy chữa cháy cho lực lượng chia làm nhiều hướng tiếp cận đám cháy. 

TP.HCM: Cận cảnh xưởng gỗ cháy lớn kèm tiếng nổ, phải tiếp nước từ rạch vào cùng chục xe cứu hỏa - Ảnh 3
TP.HCM: Cận cảnh xưởng gỗ cháy lớn kèm tiếng nổ, phải tiếp nước từ rạch vào cùng chục xe cứu hỏa - Ảnh 4
Gần 10 xe chữa cháy được điều động tới hiện trường dập lửa - Ảnh: Báo Dân trí

Theo nguồn tin từ báo Dân Việt, phía trước xưởng gỗ khoảng 200 m có con rạch cạnh đường Long Thuận, cảnh sát PCCC đã kéo đường ống cấp nước vào sâu bên trong để dập lửa.

TP.HCM: Cận cảnh xưởng gỗ cháy lớn kèm tiếng nổ, phải tiếp nước từ rạch vào cùng chục xe cứu hỏa - Ảnh 5
Cảnh sát PCCC kéo nước từ con rạch - Ảnh: Báo Người lao động

Bảo vệ cho biết, công ty này chuyên sản xuất giường, tủ, ghế... bằng gỗ. May mắn, thời điểm cháy không có công nhân trong xưởng.

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