TP.HCM: Cận cảnh xưởng gỗ cháy lớn kèm tiếng nổ, phải tiếp nước từ rạch vào cùng chục xe cứu hỏa

Theo thông tin từ báo Dân trí, đến hơn 10h ngày 4/7, Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP.Thủ Đức vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn tại xưởng gỗ Công ty Sofavina Co.,ltd trên đường Long Thuận, phường Long Phước.

Xưởng gỗ bị cháy rụi, mái tôn đổ sụp xuống - Ảnh: Báo Dân trí

Khoảng hơn 6 giờ sáng cùng ngày (4/7), bảo vệ của xưởng gỗ trên phát hiện khói bốc lên dữ dội kèm theo nhiều tiếng nổ lớn ở xưởng gỗ từ phía bên trong. Lúc này, bảo vệ chạy ra ngoài thông báo cho những người cùng xưởng rồi cùng dập lửa nhưng những nỗ lực ban đầu bất thành.