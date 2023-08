Tình trạng sức khỏe của 8 chiến sĩ cứu hỏa nhập viện sau vụ cháy ở kho xưởng hơn 1000 m2 giờ ra sao?

Cụ thể, chiều 25/7, đại diện Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - C07 (Bộ Công an) cho biết, 8 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Hòa Bình vẫn phải nằm viện theo dõi sức khỏe.

Để kiểm soát tình hình, đã có 5 xe chữa cháy và 45 cán bộ, chiến sĩ từ Phòng PC07 Công an tỉnh Hòa Bình tới hiện trường kịp thời. Đến khoảng 13 giờ 30 ngày 24/7, đám cháy được dập tắt, nhưng nhà kho đã bị thiệt hại nặng, phần mái của nó bị sập hoàn toàn.

8 cảnh sát PCCC phải nhập viện sau khi dập xong đám cháy - Ảnh: Báo Công an Nhân dân

Cũng theo đại diện C07, trong quá trình chữa cháy, hàng hóa trong kho bị cháy có mùi khó chịu. Đặc biệt, nước chảy ra từ đám cháy có màu nâu, vàng, bốc mùi và bọt trắng. Lực lượng chức năng còn phát hiện một số vỏ hộp có ghi là thuốc bảo vệ thực vật.

Nghi ngờ là kho chứa thuốc bảo vệ thực vật nên chỉ huy chữa cháy đã cho đào các hố thu gom nước chảy ra từ đám cháy, đồng thời huy động 1 xe tải chở đất đến lấp các khu vực dòng chảy, không cho phát tán ra môi trường.

Dẫn tin từ báo Công an Nhân dân, đến khoảng 18h30, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Ngay sau khi hoàn tất công tác chữa cháy, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Hòa Bình đã tiến hành lập biên bản vụ việc, bàn giao lại hiện trường cho lực lượng chức năng để tiến hành khám nghiệm, điều tra theo quy định và thu hồi lực lượng, phương tiện, trở về đơn vị tiếp tục công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu.

Cảnh sát phải nhập viện sau vụ cháy - Ảnh: VOV

Tuy nhiên, từ 22h tối 24/7 đến nay, 8 CBCS trực tiếp tham gia chữa cháy của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH xuất hiện dấu hiệu đau đầu, khó thở, buồn nôn, nổi mẩn ngứa đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình để theo dõi, điều trị.

Ngày 25/7, đoàn công tác do Đại tá Nguyễn Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng các đơn vị chức năng Công an tỉnh đã đến thăm, động viên các chiến sỹ thuộc phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh nhập viện.

Đến 16h cùng ngày, tình trạng sức khỏe của tất cả các cán bộ, chiến sỹ tham gia chữa cháy cơ bản đã ổn định. Trong đó, 4 đồng chí đã về đơn vị theo dõi thêm, 2 đồng chí đang được tiếp tục theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình và 2 đồng chí được đưa xuống Bệnh viện Bạch Mai để theo dõi, điều trị.