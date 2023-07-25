Tình trạng sức khỏe của 8 chiến sĩ cứu hỏa nhập viện sau vụ cháy ở kho xưởng hơn 1000 m2 giờ ra sao?

Đời sống 25/07/2023 19:48

Trong quá trình chữa cháy, hàng hóa trong kho bị cháy có mùi khó chịu, đặc biệt, nước chảy ra từ đám cháy có màu nâu, vàng, bốc mùi và bọt trắng, nghi là thuốc bảo vệ thực vật.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe & Đời sống, sau khi nỗ lực chữa cháy kho xưởng rộng 1.000 m2 ở TP.Hòa Bình, 8 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Hòa Bình đã phải nhập viện điều trị. 

Cụ thể, chiều 25/7, đại diện Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - C07 (Bộ Công an) cho biết, 8 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Hòa Bình vẫn phải nằm viện theo dõi sức khỏe.

Tình trạng sức khỏe của 8 chiến sĩ cứu hỏa nhập viện sau vụ cháy ở kho xưởng hơn 1000 m2 giờ ra sao? - Ảnh 1
Lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Hòa Bình chữa cháy tại hiện trường - Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời Sống

Những cán bộ, chiến sĩ này bị đau đầu, khó thở, buồn nôn, nổi mẩn ngứa sau khi chữa cháy kho nghi chứa thuốc bảo vệ thực vật tại xóm Đễnh, xã Mông Hóa (TP Hòa Bình).

Trước đó, vụ cháy xảy ra vào khoảng 11h45 ngày 24/7 tại nhà kho của Công ty TNHH MTV Long Xuân. Kho xưởng có diện tích lớn gần 1.000m2 và chứa nhiều vật liệu dễ cháy, khiến đám cháy bùng phát nhanh chóng, cùng với cột khói cao hàng chục mét.

Để kiểm soát tình hình, đã có 5 xe chữa cháy và 45 cán bộ, chiến sĩ từ Phòng PC07 Công an tỉnh Hòa Bình tới hiện trường kịp thời. Đến khoảng 13 giờ 30 ngày 24/7, đám cháy được dập tắt, nhưng nhà kho đã bị thiệt hại nặng, phần mái của nó bị sập hoàn toàn.

Tình trạng sức khỏe của 8 chiến sĩ cứu hỏa nhập viện sau vụ cháy ở kho xưởng hơn 1000 m2 giờ ra sao? - Ảnh 2
8 cảnh sát PCCC phải nhập viện sau khi dập xong đám cháy - Ảnh: Báo Công an Nhân dân

Cũng theo đại diện C07, trong quá trình chữa cháy, hàng hóa trong kho bị cháy có mùi khó chịu. Đặc biệt, nước chảy ra từ đám cháy có màu nâu, vàng, bốc mùi và bọt trắng. Lực lượng chức năng còn phát hiện một số vỏ hộp có ghi là thuốc bảo vệ thực vật.

Nghi ngờ là kho chứa thuốc bảo vệ thực vật nên chỉ huy chữa cháy đã cho đào các hố thu gom nước chảy ra từ đám cháy, đồng thời huy động 1 xe tải chở đất đến lấp các khu vực dòng chảy, không cho phát tán ra môi trường.

Dẫn tin từ báo Công an Nhân dân, đến khoảng 18h30, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Ngay sau khi hoàn tất công tác chữa cháy, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Hòa Bình đã tiến hành lập biên bản vụ việc, bàn giao lại hiện trường cho lực lượng chức năng để tiến hành khám nghiệm, điều tra theo quy định và thu hồi lực lượng, phương tiện, trở về đơn vị tiếp tục công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu.

Tình trạng sức khỏe của 8 chiến sĩ cứu hỏa nhập viện sau vụ cháy ở kho xưởng hơn 1000 m2 giờ ra sao? - Ảnh 3
Cảnh sát phải nhập viện sau vụ cháy - Ảnh: VOV

Tuy nhiên, từ 22h tối 24/7 đến nay, 8 CBCS trực tiếp tham gia chữa cháy của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH xuất hiện dấu hiệu đau đầu, khó thở, buồn nôn, nổi mẩn ngứa đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình để theo dõi, điều trị.

Ngày  25/7, đoàn công tác do Đại tá Nguyễn Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng các đơn vị chức năng Công an tỉnh đã đến thăm, động viên các chiến sỹ thuộc phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh nhập viện.

Đến 16h cùng ngày, tình trạng sức khỏe của tất cả các cán bộ, chiến sỹ tham gia chữa cháy cơ bản đã ổn định. Trong đó, 4 đồng chí đã về đơn vị theo dõi thêm, 2 đồng chí đang được tiếp tục theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình và 2 đồng chí được đưa xuống Bệnh viện Bạch Mai để theo dõi, điều trị.

 

Bị xe đầu kéo cuốn vào gầm, 2 người đi xe đạp tử vong thương tâm

Bị xe đầu kéo cuốn vào gầm, 2 người đi xe đạp tử vong thương tâm

Chiếc xe đạp đang di chuyển tại khu vực xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang, Khánh Hòa thì bất ngờ bị một ô tô tải cùng chiều tông trúng khiến 2 người trên xe đạp tử vong tại chỗ,

Xem thêm
Từ khóa:   8 chiến sĩ pccc nhập viện nhập viện do chữa cháy cháy nhà xưởng ở Hòa Bình

TIN MỚI NHẤT

Bí mật đằng sau tờ kết quả xét nghiệm ADN trớ trêu của đứa cháu trai

Bí mật đằng sau tờ kết quả xét nghiệm ADN trớ trêu của đứa cháu trai

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Phản ứng của người vợ khi chồng cũ đột ngột gõ cửa xin gặp lại con

Phản ứng của người vợ khi chồng cũ đột ngột gõ cửa xin gặp lại con

Tâm sự gia đình 1 giờ 15 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Sự ngỡ ngàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến chồng thích sang nhà hàng xóm

Sự ngỡ ngàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến chồng thích sang nhà hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 30 phút trước
Chiếc xe ô tô mất kiểm soát và đâm vào dải phân cách, nam bác sĩ tử vong

Chiếc xe ô tô mất kiểm soát và đâm vào dải phân cách, nam bác sĩ tử vong

Video 1 giờ 45 phút trước
Quyết định dừng hôn lễ sát ngày cưới để lên đường cùng một người đặc biệt

Quyết định dừng hôn lễ sát ngày cưới để lên đường cùng một người đặc biệt

Tâm sự Eva 2 giờ 0 phút trước
Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Tâm sự Eva 2 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Tâm sự 2 giờ 30 phút trước
Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Video 2 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi