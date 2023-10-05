Nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Phúc Hưng, chị L.T.M.K. chưa hết hoảng sợ. Chị K. bật khóc kể lại, rạng sáng nay (5/10), chị cùng đồng nghiệp V.T.L. nhận nhiệm vụ thu gom rác trên đường Phạm Văn Đồng.

Theo báo Dân Trí đưa tin, sáng 5/10, ông Bùi Văn Quang, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần môi trường đô thị Quảng Ngãi, cho biết sức khỏe 2 công nhân bị bắn đã ổn định. Cơ quan công an đã lấy lời khai ban đầu của các nạn nhân, đồng thời trích xuất hình ảnh camera trên tuyến đường Phạm Văn Đồng để điều tra vụ việc.

Trên xe lúc này có 2 người, một người cao, một người thấp, đeo kính cận. Hai thanh niên lớn tiếng chửi mắng hai nữ công nhân. Sau đó, một đối tượng ôm chị K., đối tượng còn lại đánh vào người chị.

Khoảng 1h, hai người đang làm việc tại ngã tư Phạm Văn Đồng - Nguyễn Hoàng bỗng thấy chiếc xe máy lao đến.

Thấy đồng nghiệp bị đánh, chị L. đến can ngăn. Lúc này, một đối tượng bất ngờ rút súng bắn chị L, sau đó quay sang bắn nhiều phát vào người chị K. Sau khi gây án, 2 đối tượng nhanh chóng lên xe tẩu thoát.

Chị K. cho rằng, những thanh niên này có mâu thuẫn với mình từ 10 ngày trước. Lúc đó, chị cùng đồng nghiệp cũng làm việc trên đường Phạm Văn Đồng. Hai thanh niên điều khiển xe máy phía sau, liên tục bóp còi.

Hai nữ công nhân môi trường bị tấn công bằng súng trong đêm khuya ở Quảng Ngãi. Ảnh: Báo Giao Thông.

"Lúc đó, chị L. có nói đi xa xe rác ra để đảm bảo an toàn. Chỉ nói vậy thôi mà nhóm thanh niên này quay lại chửi bới chúng tôi và một số người dân sống gần đó. Nhóm này còn đe dọa. Nghĩ chỉ có vậy, ai ngờ hôm nay các đối tượng quay lại bắn mình", chị K. nói.

Theo một số nhân chứng, vài ngày trước, 2 đối tượng này đã quay lại tuyến đường Phạm Văn Đồng tìm 2 nạn nhân. Do không tìm được nên chúng bực tức chửi bới rồi bỏ đi.

Như báo Giao Thông đưa tin trước đó, vào khoảng 1h sáng 5/10, tại khu vực cuối đường Phạm Văn Đồng (phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi), hai nữ công nhân Võ Thị Lưu (42 tuổi) Lê Thị Minh Khải (35 tuổi) là công nhân Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi đang quét rác đường phố, bất ngờ bị hai thanh niên đi xe máy tiến lại gần.

Đường Phạm Văn Đồng (phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi) nơi 2 nữ công nhân gặp nạn. Ảnh: Báo Dân Trí.

Cả hai dừng xe lao vào đánh chị Khải tới tấp khiến nữ công nhân ngã xuống đường. Phát hiện đồng nghiệp bị kẻ lạ đánh, chị Lưu làm việc gần đó chạy đến với ý định can ngăn. Hai đối tượng trên không dừng lại mà tiếp tục lao đến đánh cả hai nữ công nhân. Đồng thời, một trong hai thanh niên đã rút súng bắn, khiến chị Lưu bị thương ở đùi. Thấy chị Lưu đau đớn ôm vết thương, thanh niên này tiếp tục quay sang hướng chị Khải siết cò ba phát vào chân.

Sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi đã có báo cáo gửi cơ quan chức năng TP Quảng Ngãi và tỉnh Quảng Ngãi.