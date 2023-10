Tuy nhiên, trong lúc đang tắm, do nước chảy xiết, Nhàn bất ngờ hụt chân, bị nước cuốn trôi mất tích.

Tại hiện trường, do dòng sông Bé rộng, nhiều cây cối, đá hộc, cộng với dòng nước chảy xiết, nên công tác tìm kiếm nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn. Đến 8 giờ ngày 4/5, sau hơn 1 ngày tích cực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy và vớt thành công thi thể Nhàn, cách hiện trường nơi em mất tích hơn 5km.

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Bình Phước đã điều động các phương tiện chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường, phối hợp với lực lượng địa phương triển khai biện pháp cứu nạn.

Hiện Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Lâm Đồng, chiều 17/4, được nghỉ học nên nhóm 8 học sinh nữ đang học lớp 5 tại thôn B’Đơ rủ nhau ra sông Đại Nga (đoạn giáp ranh giữ thôn B’Đơ, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm và xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc) tắm. Trong lúc tắm, chơi đùa trên sông thì không may em K. Kh. M. (11 tuổi, ngụ tại thôn B’Đơ và đang học tại một trường Tiểu học trên địa bàn xã Lộc An) bị đuối nước.

Sông Đại Nga, nơi xảy ra vụ đuối nước khiến 1 em học sinh tử vong - Ảnh: Báo Lâm Đồng

Đây là sông Đại Nga đoạn chảy qua xã Lộc Nga (TP Bảo Lộc) và xã Lộc An (huyện Bảo Lâm) có một số thác nước đẹp nên thu hút nhiều học sinh đến vui chơi, tắm thác, đặc biệt là vào dịp nghỉ hè. Thường thì mực nước trên sông Đại Nga luôn dao động sâu từ 2 – 6 mét, thậm chí có những vị trí sâu trên 10 mét nên rất nguy hiểm. Những năm trước đây, trên sông Đại Nga đã xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm, nạn nhân chủ yếu là các em học sinh.