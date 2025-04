Tiền Giang: Cháy lớn tại khu công nghiệp Tân Hương, khói bốc lên ngùn ngụt bao trùm cả khu vực

Ông Nguyễn Thanh Diệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, cũng có mặt để chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu hộ.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: VOV.

Theo thông tin VOV, sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ -Công an tỉnh Tiền Giang khẩn trương điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục lực lượng đến hiện trường để chống cháy. Đồng thời, công an Tiền Giang đã nhở lực lượng PCCC&CNCH của Công an tỉnh Long An hỗ trợ nhân lực, phương tiện đến hiện trường cùng khống chế ngọn lửa.