Tiêm thuốc trắng da: Trắng được vài tháng, hậu quả cả đời

Màu da của chúng ta được quyết định bởi sắc tố melanin. Những người chứa nhiều sắc tố này da sẽ có màu sẫm hơn. Thực tế, các thuốc tiêm trắng da chỉ có tác dụng ức chế sản sinh melanin trong một thời gian nhất định từ 4 - 6 tháng, sau đó da sẽ trở lại màu như cũ.

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều kiểu tắm trắng và một trong số đó phải kể đến phương pháp tiêm thuốc được phái đẹp ưa chuộng, măc dù hiệu quả có thể đến nhanh cấp thời nhưng nó cũng ẩn chứa nhiều tác hại, hậu quả nghiêm trọng.

Do đó, nếu muốn có màu da như ý muốn, chị em sẽ phải tiếp tục tiêm thuốc để ức chế sản sinh melanin, gây tốn kém và lạm dụng có thể dẫn đến hậu quả khôn lường.

Hơn nữa, chích thuốc trắng da cũng làm mất đi khả năng tự bảo vệ của làn da và đối mặt với nhiều căn bệnh nguy hiểm. Bên cạnh đó, nếu tiêm quá mức cho phép, cơ thể sẽ phản ứng gây sốc thuốc và xuất hiện một số tác dụng phụ như nổi mụn, dị ứng… trường hợp nặng có thể dẫn đến tử vong.

Mặc dù, thành phần glutathione chủ yếu có trong thuốc tiêm trắng da là chất oxy hóa mạnh, giúp trẻ hóa các tế, chống stress, tăng cường hệ miễn dịch và giải độc cơ thể nhưng khả năng làm trắng của nó vẫn chưa được kiểm chứng. Vậy nên, khi tiêm quá nhiều sẽ gây suy thận, nhiễm độc máu, hoại tử biểu bì da, thậm chí tử vong.

Trắng vài tháng, hiểm họa cả đời

Không chỉ có phái nữ mà nam giới cũng là nạn nhân của phương pháp tiêm thuốc tắm trắng da.

Theo thông tin trên mạng xã hội, một anh chàng có tên là A.S (sinh năm 1991, sống tại TP.HCM) đã sử dụng công nghệ tẩy trắng da bằng cách tiêm thuốc để có "làn da trắng sứ" thời thượng. Tuy nhiên, sau một thời gian ngừng tiêm, làn da của A.S đã mắc phải triệu chứng lạ, nổi mẩn ngứa và da trở nên sần sùi kỳ lạ.

Chàng trai chia sẻ rằng: "Xin cảnh tỉnh các bạn. Mình thấy hơi buồn mà không nói không được, thà chịu mang tiếng xấu để mọi người không phải chịu cảm giác đau đớn, khó chịu, tủi nhục như mình. Những ai mới chích trắng xin hãy dừng lại đừng để lâu quá rồi phải hối hận nhé.

Nhắc lại hồi đó thật đau lòng. Ham chích trắng, thấy đẹp thích lắm. Mình chích rất nhiều và tốn rất nhiều tiền vào việc chích trắng. Sau khi trắng lên chút thấy nhiều bạn bè khen nên chích thêm.

Sau này, thấy trắng rồi nên mình thôi không chích nữa. Trắng đẹp hơn 6 tháng thì bắt đầu mình thấy ngứa, nổi hột ở da mình nghĩ chắc không sao nên không đi khám. Càng ngày da càng khô sạm đi, bắt đầu sưng phù hết người, da bong tróc ngứa ngáy. Đi bác sĩ thì bệnh đã nặng hơn, uống bao nhiêu thuốc cũng không hết. Tiền thuốc còn gấp bao nhiêu lần tiến chích trắng".

Chính vì vậy, để không gặp phải trường hợp như chàng trai này tốt nhất chị em nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng phương pháp tiêm thuốc tắm trắng da.