Vụ tai nạn xảy ra khoảng 9h ngày 16/12, tại ngã ba Đình Vũ - đường Đặng Kinh, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Hải Phòng.

Theo thông tin từ VTC News, vào khoảng 9h ngày 16/12, anh Trần Mạnh K (SN 1979, trú tại xã Trường Thọ, huyện An Lão, TP Hải Phòng) điều khiển xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 15H-040.xx lưu thông trên đường từ hướng vòng xuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng về ngã tư Thái Sơn.

Khi tới khu vực ngã ba Đình Vũ - Đặng Cương (thuộc phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng) đã xảy ra chạm với xe máy biển số 34B2-171.xx do chị Nguyễn Thị L (SN 1982, trú tại tổ dân phố Hạ Đoạn 2, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng) phía sau chở theo con trai là cháu Nguyễn Đức M.Q (SN 2014).

Vụ tai nạn đã khiến chị L và cháu Q tử vong tại hiện trường, cả 2 phương tiện hư hỏng nặng.



Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 mẹ con người đi xe máy tử vong tại hiện trường - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ báo Giao Thông, nhận được tin báo về vụ tai nạn, Đại tá Bùi Trung Thành, Phó giám đốc Công an TP Hải Phòng cùng lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo các lực lượng nhanh chóng tiến hành điều tra, giải quyết vụ việc.

Ngoài ra, theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn do người điều khiển xe máy chuyển hướng không chú quan sát.

