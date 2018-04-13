Thứ 6 ngày 13 và những nỗi ám ảnh có thật

Đời sống 13/04/2018 12:35

Theo quan niệm phương Tây, thứ 6 ngày 13 là một ngày kém may mắn. Mặc dù không phổ biến ở Việt Nam nhưng nó vẫn khiến nhiều người cảm thấy lo lắng, đặc biệt là giới trẻ.

Chia sẻ với Phụ nữ & Gia đình, chị T.L (26 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP.HCM) cho biết lúc trước chị không tin đây là ngày xui xẻo. Thế nhưng, năm ngoái vào ngày này chị và người yêu chia tay chỉ vì chị mua chiếc điện thoại mới nên từ đó, chị cũng bắt đầu tin vào điều này.

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Vì từng gặp chuyện không may mắn vào thứ 6 ngày 13 nên chị Q. rất cẩn thận vào ngày này - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cũng là một trong những người gặp chuyện không may vào thứ 6 ngày 13, Q. (25 tuổi, nhân viên bán hàng tại TP.HCM) khuyên mọi người nên cẩn thận vào ngày này. Q. vẫn nhớ như in vào thứ 6 ngày 13 năm 2016, trước khi ra khỏi nhà, Q. vô tình dẫm phải đuôi một con mèo đen và bị nó cào vào chân. Nghĩ đó là chuyện bình thường nên Q. không quá để ý. Sau đó, trên đường đi làm Q. gặp tai nạn giao thông suýt mất mạng. Lúc Q. đến được công ty thì đã trễ giờ làm, hôm đó cô bị phạt nặng. Kể từ đó, vào ngày này Q. vô cùng cẩn thận.

Tuy nhiên, một số khác lại không mấy quan tâm đến thứ 6 ngày 13. Theo họ, may mắn hay xúi quẩy chủ yếu là do tư tưởng của chúng ta chứ chẳng mấy liên quan đến việc hôm đó là ngày nào.

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Nhiều người cho rằng những sự việc xui xẻo xảy ra vào thứ 6 ngày 13 chỉ là trùng hợp - Ảnh minh họa: Internet

Thậm chí có người còn gặp nhiều may mắn trong ngày này. Chị N. (47 tuổi, nội trợ) kể: “bình thường chị không để ý mấy cái này đâu. Cách đây mới mấy tháng, con gái lớn của chị trước khi đi học dặn chị đủ thứ, nào là ra đường phải cẩn thận, tránh mèo đen… vì hôm đó là thứ 6 ngày 13. Chị ừ ừ cho qua xong đi siêu thị. Hôm đó, siêu thị có khuyến mãi rút thăm trúng thưởng, chị rút đại ai dè chúng được cái tivi này nè. Chị thấy mấy cái đó là lời đồn thôi chứ không có thiệt đâu”.

Anh T. (32 tuổi, designer tại TP.HCM), thậm chí còn không biết về thứ 6 ngày 13. Theo anh thì quan niệm của người phương Tây và phương Đông hoàn toàn khác nhau nên việc đem những quan niệm, tập tục của họ vào nước ta là không phù hợp.

Dù thứ 6 ngày 13 đã trôi qua được một nửa nhưng Phụ nữ & Gia đình vẫn xin chúc các bạn đọc một ngày tốt lành và gặp nhiều điều may mắn.

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Theo quan niệm của các nước phương Tây và một số nước Phương Đông, thứ 6 ngày 13 là ngày rất xấu. Vì thế, bạn cần phải kiêng cữ một số điều để tránh gặp chuyện không may.

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