Mai là thứ 6 ngày 13: Chớ dại làm 5 điều này để tránh gặp chuyện không may

Đời sống 12/10/2017 15:06

Theo quan niệm của các nước phương Tây và một số nước Phương Đông, thứ 6 ngày 13 là ngày rất xấu. Vì thế, bạn cần phải kiêng cữ một số điều để tránh gặp chuyện không may.

'Có thờ có thiêng, có kiêng có lành', dưới đây là một số điều cần kiêng kỵ vào thứ 6 ngày 13 để tránh gặp những việc xui xẻo.

Không cắt móng tay, móng chân

Mai là thứ 6 ngày 13: Chớ dại làm 5 điều này để tránh gặp chuyện không may - Ảnh 1
Vào thứ 6 ngày 13 bạn nên hạn chế việc cắt móng tay, móng chân - Ảnh minh họa: Internet

Trong quan niệm của người dân một số nước phương Tây, khi thứ 6 rơi vào ngày 13, bạn không nên cắt móng tay, móng chân. Họ cho rằng điều này sẽ gây ảnh hưởng đến tài vận của gia đình

Tránh làm đổ muối ra bàn

Làm đổ muối ra bàn vào thứ 6 ngày 13 có nghĩa là bạn sắp gặp họa. Tuy nhiên, bạn có thể hóa giải điềm gở này bằng cách ném muối qua vai trái của mình.

Đổi vị trí giường ngủ

Mai là thứ 6 ngày 13: Chớ dại làm 5 điều này để tránh gặp chuyện không may - Ảnh 2
Nhiều người tin rằng việc đổi vị trí giường ngủ vào thứ 6 ngày 13 sẽ khiến giấc ngủ của người nằm trên đó bị ảnh hưởng - Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù chúng ta đang sống trong thời kỳ hiện đại, khoa học phát triển, nhiều người vẫn tin rằng việc đổi vị trí giường ngủ vào thứ 6 ngày 13 sẽ khiến người nằm trên giường gặp nhiều ác mộng làm tâm thần hoảng loạn, sức khỏe xuống dốc.

Không cắt tóc

Trong quan niệm của người phương Tây và một số nước phương Đông, bạn cần hạn chế cắt tóc vào một số ngày trong tháng như thứ 6 ngày 13. Vì người ta cho rằng nó sẽ mang đi tất cả may mắn mà gia đình bạn đang có, tình cảm của các thành viên cũng dễ bị rạn nứt.

Tuyệt đối không mở ô trong nhà

Mai là thứ 6 ngày 13: Chớ dại làm 5 điều này để tránh gặp chuyện không may - Ảnh 3
Theo quan niệm của người phương Đông và phương Tây, việc mở ô trong nhà là một điều cấm kỵ - Ảnh minh họa: Internet

Với người Ai Cập, việc mở ô trong bóng râm hay trong nhà là một hành vi xúc phạm đến thần Mặt Trời bởi nó sẽ che khuất ánh sáng của vị thần này. Mở ô trong nhà mang hàm ý rằng bạn không cần sự che chở, bảo vệ của thần. Điều này có thể khiến các thành viên trong gia đình không còn gặp nhiều may mắn, sự sung túc cũng biến mất. Đặc biệt là vào thứ 6 ngày 13, bạn càng không nên làm điều này.

Còn với người phương Đông, việc mở ô trong nhà có thể khiến vợ chồng bất hòa, dễ dẫn đến chia ly.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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