Thông tin Mới vụ nữ công nhân điện lực Hà Tĩnh bị nam đồng nghiệp tấn công

Đời sống 04/07/2023 09:36

Sáng 4/7, Giám đốc Điện lực huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết thông tin mới về 2 công nhân điện lực mâu thuẫn dẫn đến nhân viên nữ bị đánh vào vùng mắt.

Theo thông tin từ báo Dân trí, sáng ngày 4/7, ông Nguyễn Kiên Cường - Giám đốc Điện lực huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) - cho biết anh Nguyễn Thanh H. (35 tuổi, quê tỉnh Nghệ An, tạm trú tại xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) và chị Nguyễn Thị H. (43 tuổi, trú tại phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) của cơ quan này đã bị Công ty Điện lực Hà Tĩnh ban hành quyết định tạm đình chỉ công việc. 

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Bà H. thâm tím vùng mắt phải sau khi bị đồng nghiệp hành hung - Ảnh: Báo Dân trí

Thời gian tạm đình chỉ là 7 ngày làm việc, bắt đầu từ 14h ngày 3/7. Hiện chi nhánh Điện lực huyện Lộc Hà, Điện lực Hà Tĩnh đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào sáng 1/7, trong khi chuẩn bị đi thu tiền điện, chị Nguyễn Thị H. (công nhân quản lý khách hàng) đã xảy ra mâu thuẫn với anh Nguyễn T.H. (công nhân quản lý thiết bị đo đếm), cả 2 thuộc Đội Kinh doanh dịch vụ chi nhánh Điện lực huyện Lộc Hà.

Thông tin Mới vụ nữ công nhân điện lực Hà Tĩnh bị nam đồng nghiệp tấn công - Ảnh 2
Điện lực Lộc Hà, nơi 2 công nhân bị tạm đình chỉ công việc - Ảnh: VietNamNet

Trong quá trình làm việc cả 2 đã xảy ra mâu thuẫn, anh H. đã cầm dép ném vào mặt và đánh đập chị H. Ngay sau đó, chị H. được người nhà đưa về nhập viện trong tình trạng chấn thương phần mềm, vùng mặt sưng tấy.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết, chị H. vào làm việc tại Phòng Hành chính Công ty Điện lực Hà Tĩnh từ năm 2001. Sau đó, được cử đi đào tạo rồi chuyển về công tác tại chi nhánh Điện lực huyện Lộc Hà từ 2013 đến nay.

Còn anh Nguyễn T.H. làm việc tại chi nhánh Điện lực huyện Lộc Hà năm 2012, đến năm 2014 thì biệt phái làm việc tại chi nhánh Điện lực huyện Kỳ Anh. Từ 2016 thì quay lại Lộc Hà làm việc.

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