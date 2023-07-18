Thông tin mới vụ du khách ở TP.HCM bị đuối nước khi tắm biển Phan Thiết: 2 nạn nhân ngưng tim, gia đình xin về

Đời sống 18/07/2023 19:28

Trong số 7 du khách bị đuối nước khi tắm biển Phan Thiết, có 2 trường hợp được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy, nhưng sau đó gia đình xin về vì không còn khả năng cứu chữa.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, ngày 18/7, 2 trong số 7 nạn nhân của vụ đuối nước khi đi tắm ở Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) đã không còn khả năng cứu chữa.

Cụ thể, hai nạn nhân là nam thanh niên V.T.H. và cô gái Đ.T.L.H. (cùng 28 tuổi, ngụ TP.HCM). Anh T.H. được chuyển từ tuyến trước vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) lúc hơn 23h đêm 15/7, còn chị L.H. được đưa đến sau đó khoảng 1 giờ đồng hồ.

Thông tin mới vụ du khách ở TP.HCM bị đuối nước khi tắm biển Phan Thiết: 2 nạn nhân ngưng tim, gia đình xin về - Ảnh 1
Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM - Ảnh: báo Dân Trí 

Cả hai đều nhập viện trong tình trạng hôn mê sau khi ngưng hô hấp tuần hoàn. Dù các y bác sĩ khoa Cấp cứu cố hết sức điều trị, các nạn nhân đều không có sự cải thiện. Sau đó, gia đình đã xin cho hai bệnh nhân về nhà để lo hậu sự, vì không còn khả năng cứu chữa.

Chẩn đoán khi ra viện của hai bệnh nhân là ngưng tim không đặc hiệu.

Dẫn nguồn tin từ báo Lao Động, vụ đuối nước xảy ra vào khoảng 16h ngày 15/7 tại bãi biển của một resort ở phường Phú Hài, TP.Phan Thiết, Bình Thuận.

Thông tin mới vụ du khách ở TP.HCM bị đuối nước khi tắm biển Phan Thiết: 2 nạn nhân ngưng tim, gia đình xin về - Ảnh 2
Nạn nhân trong vụ đuối nước - Ảnh: báo Lao Động 

Thời điểm trên, nhóm du khách từ TP.HCM xuống tắm biển tại bãi tắm trên. Sau đó có 3 du khách bị đuối nước và bị sóng cuốn ra xa. Lực lượng cứu hộ bờ biển phối hợp với các cá nhân kinh doanh dịch vụ cano nước đang chạy ven bờ cứu vớt những người bị nạn.

Cả 3 du khách được cứu vớt lên bờ nhưng trong số này có 2 người là Đ.T.L.P (sinh năm 1995) và V.T.H (sinh năm 1994, cùng ngụ TP.HCM) nguy kịch, nằm bất động. Các nạn nhân sau đó được đưa đến Bệnh viện đa khoa An Phước cấp cứu.

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