Thời trang Kappa áp dụng khuyến mãi mua 1 tặng 1 mừng 30/4 và 1/5

Đời sống 28/04/2016 14:10

Chương trình khuyến mãi thời trang Kappa mua 1 tặng 1 mừng 30/4 và 1/5, đây là khuyến mãi 2016 dành cho tất cả khách hàng.

Chi tiết chương trình khuyến mãi thời trang Kappa:

Chương trình MUA 1 TẶNG 1 được áp dụng cho hàng mới, hàng nguyên giá, hàng đang sale.

Hãy nhanh chân đến với chương trình khuyến mãi thời trang Kappa để hưởng ngay ưu đãi này.

Thời trang Kappa áp dụng khuyến mãi mua 1 tặng 1 mừng 30/4 và 1/5 - Ảnh 1

Thời gian khuyến mãi:  - 

Điều kiện tham dự: Dành cho tất cả khách hàng mua sản phẩm của thời trang Kappa

Liên hệ khuyến mãi

Hệ thống cửa hàng của thời trang Kappa tại Hoàng Phúc

135 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 39.140.133

115 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 39.259.582

460 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 62.757.622

135 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 39.259.278

133 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 39.255.075

34 Lê Duẩn, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 22.411.452

72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 39.369.390

56 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 22.411.461

235 Nguyễn Văn Cừ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 22.425.609

1 Cao Thắng, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 39.293.756

187 Hai Bà Trưng, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 38.222.533

78 Châu Văn Liêm, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 39.520.121

126 Hùng Vương, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 22.411.454

60A Trường Sơn, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 39.493.179

2 Trường Chinh, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 38.429.431

1/1 Trường Chinh, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 38.429.431

166 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 37.220.257

121 Nguyễn Trãi, P. Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 39.260.552

460 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 62.757.622

327 Nguyễn Trung Trực, TP.Rạch Giá, Kiên Giang

Điện thoại: 077. 3941 789

BigC Đồng Nai, Phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: 061 3.832.402

47/233 Phạm Văn Thuận, TP.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: 061 8.822.709

67C Nguyễn Trãi, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Điện thoại: 0710. 3819 590

111 Nguyễn Trãi, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Điện thoại: 0710. 3819 079

Tòa nhà Becamex: Đại lộ Bình Dương, TX.Thủ Dầu Một, Bình Dương

Điện thoại: 0650 2.221.202

BigC Dĩ An: Quốc lộ 1K, Phường Đông Hòa, Thị Xã Dĩ An , Bình Dương

Điện thoại: 0650 3.773.393

159 Thùy Vân, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 064. 3527 236

151 Ba Cu, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 064. 3543 736

133 Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Xuyên, TP.Long Xuyên, An Giang

Điện thoại: 076. 3941 637

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