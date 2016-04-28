Thời trang Kappa áp dụng khuyến mãi mua 1 tặng 1 mừng 30/4 và 1/5

Chương trình khuyến mãi thời trang Kappa mua 1 tặng 1 mừng 30/4 và 1/5, đây là khuyến mãi 2016 dành cho tất cả khách hàng.
Chi tiết chương trình khuyến mãi thời trang Kappa:
Chương trình MUA 1 TẶNG 1 được áp dụng cho hàng mới, hàng nguyên giá, hàng đang sale.
Hãy nhanh chân đến với chương trình khuyến mãi thời trang Kappa để hưởng ngay ưu đãi này.
Thời gian khuyến mãi: -
Điều kiện tham dự: Dành cho tất cả khách hàng mua sản phẩm của thời trang Kappa
Liên hệ khuyến mãi
Hệ thống cửa hàng của thời trang Kappa tại Hoàng Phúc
135 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 39.140.133
115 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 39.259.582
460 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 62.757.622
135 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 39.259.278
133 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 39.255.075
34 Lê Duẩn, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 22.411.452
72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 39.369.390
56 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 22.411.461
235 Nguyễn Văn Cừ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 22.425.609
1 Cao Thắng, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 39.293.756
187 Hai Bà Trưng, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 38.222.533
78 Châu Văn Liêm, Quận 5, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 39.520.121
126 Hùng Vương, Quận 5, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 22.411.454
60A Trường Sơn, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 39.493.179
2 Trường Chinh, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 38.429.431
1/1 Trường Chinh, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 38.429.431
166 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 37.220.257
121 Nguyễn Trãi, P. Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 39.260.552
460 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 62.757.622
327 Nguyễn Trung Trực, TP.Rạch Giá, Kiên Giang
Điện thoại: 077. 3941 789
BigC Đồng Nai, Phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 061 3.832.402
47/233 Phạm Văn Thuận, TP.Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 061 8.822.709
67C Nguyễn Trãi, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Điện thoại: 0710. 3819 590
111 Nguyễn Trãi, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Điện thoại: 0710. 3819 079
Tòa nhà Becamex: Đại lộ Bình Dương, TX.Thủ Dầu Một, Bình Dương
Điện thoại: 0650 2.221.202
BigC Dĩ An: Quốc lộ 1K, Phường Đông Hòa, Thị Xã Dĩ An , Bình Dương
Điện thoại: 0650 3.773.393
159 Thùy Vân, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: 064. 3527 236
151 Ba Cu, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: 064. 3543 736
133 Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Xuyên, TP.Long Xuyên, An Giang
Điện thoại: 076. 3941 637