Đốn ra đi ở tuổi 35 tuổi, bỏ lại vợ và hai con thơ đang học lớp 7 và lớp 5. Rồi đây, hai đứa trẻ sẽ phải tự đến trường mà ba đã không còn nữa để hàng ngày đưa đón.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh, ngày mai (3/9), theo dự kiến, gia đình, bạn bè sẽ đưa anh Nguyễn Hữu Đốn, người phụ hồ bất chấp nguy hiểm lao vào vụ hỏa hoạn cứu người, đến nơi yên nghỉ cuối cùng.

Mỗi ngày sau khi dậy sớm đưa con đi học, Đốn đến công trình làm phụ hồ còn vợ làm nghề may vá và đến nay vẫn còn ở nhờ nhà cha mẹ. Vì thế, chiều sau khi làm phụ hồ về, Đốn nhận chở bia, nước ngọt cho người thân để kiếm thêm.

Hiền hậu, không nhậu nhẹt, lễ phép, chăm chỉ đó là những gì hàng xóm ở Phong Nẫm (Phan Thiết, Bình Thuận) nhận xét về người thanh niên này.

Lỗ hổng vách tường do anh Đốn và một số thanh niên dùng búa phá để cứu người - Ảnh: Báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh

Ngoài ra anh còn nuôi được bốn con bò hàng đêm vẫn tranh thủ đi cắt cỏ cho bò ăn để làm vốn. Hiện bốn con bò, cha anh Đốn đã bán đổ bán tháo lỗ cả năm triệu đồng để làm chút vốn liếng cho hai đứa cháu và quan trọng đàn bò không còn ai chăm sóc khi anh Đốn đã mất…

Bận rộn tối mặt là thế nhưng hàng xóm có việc chỉ cần gọi một tiếng là anh Đốn có mặt vui vẻ giúp đỡ nhiệt tình.

Chiều muộn 31/8, sau khi làm phụ hồ về, Đốn tranh thủ giao nước khoáng cho khách vừa mới cởi đồ, xúc tô cơm chưa kịp ăn thì nghe mọi người hô hoán có vụ cháy nhà cách đó hơn 50m.

Đốn quăng tô cơm chạy về hướng đám cháy. Khi biết trong nhà đang có ba mẹ con bị kẹt và thấy những người bên phía cây xăng đối diện đang dùng bình chữa cháy mini cứu hỏa nhưng bất thành vì lửa bao trùm quá lớn.

Suy nghĩ rất nhanh, Đốn chạy qua cây xăng lấy cây búa tạ vòng ra sau nhà tìm cách phá tường cứu ba mẹ con nạn nhân. Theo những người chứng kiến, Đốn quai búa liên tục phá một lỗ lớn ở vách tường phía sau.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh

Tuy nhiên lửa, khói từ lỗ phá này tuôn ra ngùn ngụt khiến những người tham gia cứu nạn phải chạy dạt hết ra ngoài. Không chùn bước, người thanh niên này vẫn bất chấp nguy hiểm, chạy vòng ra sau nhà tìm cách cứu những người đang kẹt trong hỏa hoạn và không may bị điện giật ngã xuống.

Người thanh niên này ngã xuống khi các nạn nhân vẫn chưa được cứu, ngã xuống khi bụng vẫn còn đói, chưa kịp ăn tối… Và anh mãi mãi không thể đến gần an ủi, lau nước mắt cho hai con thơ khi hai đứa nhỏ cứ nhìn di ảnh ba mà khóc.

Điều kỳ diệu đã không xảy ra khi cả ba mẹ con nạn nhân bị kẹt trong hỏa hoạn đều không qua khỏi nhưng vụ hỏa hoạn đã xuất hiện những người hùng mà hành động dũng cảm, quên mình của anh Nguyễn Hữu Đốn đáng được tôn vinh, công nhận.

Hai đứa con của anh Đốn sẽ tự hào khi có người cha tử tế, dũng cảm cứu người trong hỏa hoạn...

Lãnh đạo Công an Bình Thuận, UBND TP Phan Thiết đến viếng, chia buồn cùng gia đình ông Đốn - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 2/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Minh đã có công văn chỉ đạo về việc lập thủ tục đề nghị xét công nhận liệt sĩ đối với công dân tham gia cứu hàng xóm trong vụ cháy tiệm sửa xe tại TP Phan Thiết.

Theo đó, giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, khẩn trương nghiên cứu kiến nghị của Công an tỉnh để tham mưu đề nghị xét duyệt công nhận liệt sĩ đối với công dân Nguyễn Hữu Đốn (SN 1988, trú xã Phong Nẫm, TP Phan Thiết).

Trước đó, trong ngày 1/9, đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, đã ký công văn số 1346/BC-CAT trình UBND tỉnh chỉ đạo hoàn chỉnh hồ sơ để đề nghị công nhận liệt sĩ đối với ông Đốn.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Bình Thuận, khi vụ cháy tiệm sửa xe trên đường Hải Thượng Lãn Ông (nối dài, thuộc xã Phong Nẫm, TP Phan Thiết) xảy ra, bà Phạm Thị Bảo Trâm (SN 1991, chủ nhà) cùng 2 con trai đang mắc kẹt bên trong. Lúc này, ông Nguyễn Hữu Đốn là hàng xóm phát hiện vụ cháy đã lao vào cứu 3 mẹ con bà Trâm thì bị điện giật tử vong.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an về việc quan tâm, xem xét công nhận liệt sĩ đối với công dân có hành động dũng cảm, hy sinh bản thân để cứu người, Công an Bình Thuận đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan lập thủ tục đề nghị công nhận liệt sĩ đối với ông Nguyễn Hữu Đốn để kịp thời động viên gia đình.