Trong lúc di chuyển trên sông Tiền, tàu du lịch va chạm với phà đang đưa khách qua sông.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, sáng 20/4, tin từ UBND xã Vĩnh Xương (TX.Tân Châu, An Giang) cho hay, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn đường thủy giữa tàu du lịch và phà đưa khách qua sông Tiền khiến 3 người trên tàu du lịch bị thương nặng, trong đó có 2 du khách nước ngoài.

Theo báo cáo của Công an xã Vĩnh Xương, vụ tai nạn xảy ra khoảng 17 giờ 25 ngày 19.4, tại thủy phận sông Tiền, thuộc ấp 1, xã Vĩnh Xương, cách đường biên giới hơn 1 km và cách bờ phía An Giang 241 m.

Vào thời điểm trên, phà sắt số hiệu AG-21477 do ông Võ Văn Nhân (49 tuổi, ngụ H.Phú Tân, An Giang) điều khiển chở khách qua sông, thuộc bến Phà Vĩnh Xương. Phà di chuyển từ hướng xã Thường Phước 1 (Đồng Tháp) về xã Vĩnh Xương thì bất ngờ va chạm với tàu chở khách du lịch số hiệu AG-23338, do ông Phan Thành Được (42 tuổi, ngụ H.Châu Phú, An Giang) điều khiển, chở 3 thuyền viên và 42 khách du lịch, đang di chuyển từ hướng biên giới Campuchia về TX.Tân Châu.

Vụ tai nạn làm tàu du lịch số hiệu AG-233xx hư hỏng nặng phía trái thân tàu - Ảnh: báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vụ va chạm khiến 1 hướng dẫn viên du lịch (36 tuổi, ngụ ở tỉnh An Giang) và 2 du khách quốc tịch Đức và Pháp bị thương nặng.

Vụ tai nạn làm tàu du lịch số hiệu AG-233xx hư hỏng nặng phía trái thân tàu.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

