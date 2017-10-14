Tâm sự đầy ám ảnh của bác sĩ chuyên nạo phá thai: 'Nhiều ông bố không cho con ra đời vì chúng là con gái'

Đời sống 14/10/2017 14:43

Bác sĩ sản khoa Lê Thị Kim Dung, người đã thực hiện hàng nghìn ca phá thai, hé lộ nhiều sự thật đau lòng quanh công việc khó nói này khiến nhiều người phải giật mình.

"Khủng khiếp nhất là khi cho ra, bào thai vẫn còn sống"

Bác sĩ Lê Thị Kim Dung - Phụ trách Khoa sản Trung Tâm Y Tế 178 Thái Hà (Hà Nội) mang trong mình nhiều nỗi niềm chua xót bởi suốt mấy chục năm qua, bà đã xử lý hàng nghìn ca nạo phá thai. Có những ngày, một mình bà xử lý đến 47 ca phá thai, một con số khiến chính bản thân bác sĩ cũng phải giật mình.

Tâm sự đầy ám ảnh của bác sĩ chuyên nạo phá thai: 'Nhiều ông bố không cho con ra đời vì chúng là con gái' - Ảnh 1
Bác sĩ Lê Thị Kim Dung - Ảnh: Em Đẹp

Trao đổi với PV Em Đẹp, bác sĩ Dung cho biết điều khiến bà cảm thấy khủng khiếp nhất là phải xử lý những cái thai đã lớn và thành hình. Theo quy định, bác sĩ sản khoa có thể phá thai đến tháng thứ 6, khi ra ngoài thai nhi cũng không thể sống sót. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp thai nhi lớn hơn, khi ra ngoài vẫn còn sống. "Đó là giây phút khủng khiếp nhất với những bác sĩ làm công việc này. Họ không biết phải làm thế nào với cái thai ấy", bác sĩ Dung lắc đầu ngao ngán.

Nhiều ông bố không cho con làm người vì chúng là con gái

Bác sĩ Dung chia sẻ về trường hợp một phụ nữ lặn lội từ Hải Phòng lên Hà Nội xin phá thai 12 tuần. Người này bị nhiều cơ sở từ chối phá thai vì từng sinh mổ hai lần khiến tử cung nằm ở vị trí bất thường. Cực chẳng đã, bác sĩ Dung phải quỳ dưới đất nhìn ngược lên mới có thể xử lý trường hợp này.

Đáng buồn là vài năm sau, người phụ nữ ấy lại tiếp tục đến nhờ bác sĩ Dung phá thai. Lần này, bà không thể nhịn nữa nên mắng cô: "Lần trước đã khổ sở lắm rồi, không muốn đẻ thì phải biết kế hoạch. Tại sao lại có thai nữa?". Khi đó, người mẹ không cầm được nước mắt thú nhận, chị đã sinh 2 con gái, lần này siêu âm lại là con gái, nhà chồng ép phải đẻ con trai nên chị phải phá để 'săn' đứa khác.

Bác sĩ Dung cảm thấy thực sự phẫn nộ với người chồng. Anh ta quá dã man, chỉ vì khao khát con trai mà đẩy vợ vào chỗ chết. Nếu tiếp tục phá thai, người phụ nữ ấy rất dễ nguy hiểm tính mạng. Chứng kiến người mẹ sụt sùi nước mắt quyết định bỏ con gái, bác sĩ vừa giận vừa đau lòng.

Trong mấy chục năm hành nghề, bác sĩ Dung gặp không ít ca phá thai với lý do không muốn đẻ con gái. Ngày trước phải đợi đến 12 tuần mới có thể siêu âm, nay chỉ cần xét nghiệm ở tuần thứ 8 là biết chính xác 99% giới tính thai nhi. Nhiều ông bố đã tước đi quyền làm người của con, chỉ vì chúng là con gái. Chính điều đó đã dẫn đến sự mất cân bằng giới tính như hiện nay.

"Cơ thể là của chị em, lúc nào có thai và giữ lại thai hay không, bản thân người mẹ hoàn toàn có thể quyết định. Nhưng để làm được điều đó, tôi cho rằng người phụ nữ cần có công việc, có thu nhập, tự chủ để không phải sống dựa vào người đàn ông. Hãy chủ động lấy số phận cuộc đời mình và những đứa con của mình", nữ bác sĩ nhắn nhủ đến chị em phụ nữ.

Tâm sự đầy ám ảnh của bác sĩ chuyên nạo phá thai: 'Nhiều ông bố không cho con ra đời vì chúng là con gái' - Ảnh 2
Trong mấy chục năm hành nghề, bác sĩ Dung gặp không ít ca phá thai với lý do không muốn đẻ con gái. Nhìn người mẹ sụt sùi nước mắt bỏ con, nữ bác sĩ vừa giận vừa đau lòng - Ảnh: Em Đẹp

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