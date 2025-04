Qua giấy tờ tùy thân của các nạn nhân, cơ quan chức năng xác định nạn nhân nam tên Sầm Nam A (sinh năm 2004, xã Châu Hoàn, Quỳ Châu, Nghệ An); nạn nhân nữ tên Tống Thị Kiều Ng (2005, Mường Trại, Mường La, Sơn La).

Xe đầu kéo và xe máy tông nhau giữa ngã tư, hai vợ chồng tử vong - Ảnh: Báo Quảng Ninh

Trước đó, theo thông tin từ báo Xây dựng, một vụ tai nạn giao thông tương ự xảy ra vào lúc 17h ngày 15/4, xe đầu kéo container biển số 61C-211.38 chạy trên đường ĐT 743A theo hướng từ quốc lộ 1K đi ngã tư 550.

Khi đến giao lộ với đường Nguyễn Trãi (phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An) thì xe đầu kéo xảy ra va chạm với xe đạp điện do em Nguyễn Thị M.P (17 tuổi, ngụ TP Dĩ An) điều khiển (chưa rõ hướng lưu thông).

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Xây dựng

Va chạm làm nữ sinh cùng chiếc xe đạp điện bị xe đầu kéo cuốn dưới gầm ủi đi một đoạn. Nữ sinh bị thương nặng được chuyển vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Bình Dương đã đến khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân. Nạn nhân là học sinh lớp 11 của một trường trung học phổ thông tại TP Dĩ An.