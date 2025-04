Vạn Hạnh Mall tổ chức lập trai đàn chẩn tế, tăng số lượng camera an ninh sau 2 sự việc đau lòng

Cùng với đó, một trong những ưu tiên hàng đầu của Vạn Hạnh Mall là vấn đề an ninh. Trung tâm thương mại này đã tiến hành nâng cao kính chắn tại khu vực thông tầng và thang cuốn – những nơi dễ gây cảm giác bất an – nhằm bảo vệ tối đa cho người tham quan. Đồng thời, đội ngũ bảo vệ cũng được tăng cường hiện diện ở các tầng, kết hợp với hệ thống camera được mở rộng và rà soát lại để đảm bảo mọi ngóc ngách đều trong tầm quan sát, tạo ra một không gian mua sắm an toàn và yên tâm hơn.

Sau những biến cố không mong muốn, Vạn Hạnh Mall tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ khách hàng và chủ động triển khai nhiều thay đổi tích cực

Không chỉ dừng lại tại đó, Vạn Hạnh Mall còn hướng đến việc cải thiện tinh thần và cảm xúc cho khách hàng thông qua các hoạt động cộng đồng khi tổ chức hàng loạt chương trình tri ân, các đêm nhạc cùng nhiều sự kiện mua sắm với ưu đãi sâu.