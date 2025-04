Sự hối hận muộn màng của người phụ nữ bị chó cắn, mang xăng sang đốt hàng xóm

Khoảng 8h ngày 04/02/2024, do vết thương vẫn còn bị đau nên Nga đến nhà bà O. yêu cầu gia đình bà O. hỗ trợ thêm tiền mua thuốc hoặc đưa Nga đi Bệnh viện khám nhưng gia đình bà O. không đồng ý.

Nga tức giận trước những lời nói khó nghe của gia đình bà O., trưa 04/02/2024, Nga mua 03 lít xăng, chứa trong can nhựa, giấu trong balo đi về nhà. Trên đường về, Nga mua 06 cái bật lửa.

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Nga tại phiên tòa - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, để tránh bị người khác phát hiện, Nga đậu xe phía trước nhà mình, cầm balo bên trong có can nhựa chứa xăng và bình nước nhựa đi đến khu vực bãi đất trống bên hông nhà, đổ một phần xăng từ can nhựa sang bình nhựa với mục đích sử dụng bình nhựa tạt xăng cho thuận lợi. Nga bỏ can nhựa chứa xăng còn lại vào trong balo mang vào nhà cất, còn bình nhựa chứa xăng Nga treo trên xe.

Sau đó, Nga đi đến nhà bà O., thấy bà O. đang đứng nấu ăn tại khu vực bếp. Nga đến đứng trước cửa nhà bà O. nói “chân con còn đau, đưa tiền cho con mua thuốc hoặc chở con đi bệnh viện”. Bà O trả lời, “mày về lấy giấy tờ đi, cúng cơm xong tao chở đi”. Lúc này, anh T.Q.S. (con trai bà O.) đang nằm võng trong nhà nói “chích ngừa rồi mà muốn gì, nói một lần cho xong đi”.



Bị cáo Nga xin lỗi gia đình bị hại, nói rất ân hận - Ảnh: Báo Công lý

Bực tức, Nga quay lại lấy bình nhựa chứa xăng, mở nắp bình đứng trước cửa nhà bà O. tạt hết xăng trong bình về phía vị trí anh S. đang nằm võng. Nga chạy lại bếp lấy hai cây củi đang cháy, quay lại ném xuống nền gạch, lửa cháy bùng lên. Lúc này, anh S. bị lửa cháy khắp người, bật dậy khỏi võng chạy ra cửa. Khi chạy anh S. ôm bà O. đang đứng gần để cùng chạy ra ngoài kêu cứu.

Nga thấy anh S. bị cháy, bỏ chạy ra ngoài vào hẻm để trốn. Anh S. chạy ra ngoài hẻm kêu cứu, đưa đến đến Bệnh viện. Khi xảy ra sự việc, bên trong nhà bà O. còn có chồng, hai con bà O. Lúc này, Công an xã đang đi kiểm tra thì phát hiện sự việc nên đã cùng người dân truy đuổi và bắt giữ được Nga đưa về trụ sở Công an.

Kết quả giám định, bà O. bị tỷ lệ tổn thương cơ thể 5%, anh S bị tỷ lệ tổn thương cơ thể 74%. Thiệt hại tài sản hơn 3 triệu đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Nga xin lỗi gia đình bị hại, nói rất ân hận và nguyên nhân Nga phạm tội vì cho rằng do bị chó nhà bà O. cắn, kêu bồi thường thêm thì bị anh S chửi nên tức giận muốn đốt anh S.