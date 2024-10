Tại hiện trường, ông T bị xe tải cán qua đầu, tử vong tại chỗ, xe máy ngã trên đường. Nhận được tin báo, công an địa phương đã đến bảo vệ hiện trường.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vụ tai nạn xảy ra vào trưa ngày 4/10 trên đường Tỉnh lộ qua địa bàn huyện Đức Linh, Bình Thuận. Thời điểm trên, xe máy mang biển số 53VA - 4480 do ông P.T (sinh năm 1962, ngụ huyện Đức Linh) điều khiển lưu thông trên đường thì xảy ra tai nạn với xe tải chở bình gas biển số 49E - 016.46.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Linh, Bình Thuận đã đến khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Đồng thời, trưng cầu khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong.

Xe tải trong vụ tai nạn - Ảnh: Báo Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, một vụ tai nạn giao thông tương tự xảy ra vào ngày 3/10, ông N.V.M (65 tuổi, ngụ TP Dĩ An) điều khiển xe máy BS: 61H4-2610 chạy trên đường Mỹ Phước Tân Vạn theo hướng từ Tân Vạn đi An Phú.