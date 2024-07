Ngày 12/7, công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang điều tra nguyên nhân một người đàn ông được phát hiện tử vong dưới suối.

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, chiều 12/7, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương vừa hoàn tất khám nghiệm hiện trường, đang điều tra nguyên nhân một người đàn ông tử vong dưới suối.

Cụ thể, vào trưa ngày 12/7, một người dân đi câu cá ở con suối (còn có tên gọi là sông Ngọc), đoạn giáp ranh giữa phường Bình An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương và phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thì phát hiện một thi thể trôi dưới suối nên kéo vào bờ rồi trình báo công an.

Thi thể nạn nhân được đưa lên bờ - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ báo VOV, nhận tin báo, Công an TP Dĩ An đã tới ghi lời khai nhân chứng, vớt thi thể nạn nhân lên bờ để khám nghiệm.

Kết quả khám nghiệm ban đầu, nạn nhân là nam giới, mặc quần jean ngắn, không mặc áo, tóc cắt ngắn kiểu đầu đinh, râu màu trắng bạc. Trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân và được nhận định đã tử vong từ 2-3 ngày trước.

Thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Hiện, thi thể nạn nhân đã được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân tử vong; đồng thời xác định danh tính.

Thương tâm: 2 bé trai tử vong tại chỗ sau khi va chạm xe ô tô Vụ việc xảy ra khoảng 15h50 ngày 12/7, tại trước số nhà 295 đường Chùa Vẽ, phường Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ta-hoa-phat-hien-thi-the-nguoi-an-ong-coi-tran-duoi-con-suoi-o-binh-duong-nan-nhan-a-chet-khoang-2-3-ngay-690362.html