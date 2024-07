Theo thông tin từ báo Lao Động, khoảng 15h50 ngày 12/7, tại trước số nhà 295 đường Chùa Vẽ, phường Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng, xe ôtô biển kiểm soát 15H-058.96 do Phạm Ngọc H (sinh năm 1990, trú tại Khánh Thiện, Yên Khánh, Ninh Bình) điều khiển đi hướng từ Đình Vũ đi ngã 3 Phú Xá va chạm xe máy điện do cháu M.G.B (sinh năm 2013, trú tại tỉnh Nam Định) điều khiển đi cùng chiều, chở phía sau cháu V.T.D (sinh năm 2011, trú tại phường Đông Hải 2, quận Hải An, Hải Phòng).

Vụ tai nạn khiến 2 cháu B và D tử vong tại chỗ, 2 phương tiện hư hỏng.