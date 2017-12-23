Sinh viên tố giáo viên lớn tuổi hành hung mình tại chung cư vì... sạc xe đạp điện qua đêm

Đời sống 23/12/2017 16:45

Theo cô gái trẻ, vì phản đối việc sạc xe đạp điện qua đêm của mình, nữ giáo viên lớn tuổi xông vào hành hung cô. Hành động này khiến cư dân mạng tranh cãi khá quyết liệt.

Mới đây, cô gái trẻ tên T.T. đã lên Facebook tố một giáo viên lớn tuổi hành hung mình tại bãi giữ xe chung cư vì bất bình hành động sạc xe đạp điện qua đêm của cô.

Clip: Cô gái trẻ bị người phụ nữ lớn tuổi hành hung vì sạc xe đạp điện qua đêm

Sinh viên tố giáo viên lớn tuổi hành hung mình tại chung cư vì... sạc xe đạp điện qua đêm - Ảnh 1
Sinh viên tố giáo viên lớn tuổi hành hung mình tại bãi để xe chung cư vì sạc xe đạp điện qua đêm - Ảnh: Facebook
Sinh viên tố giáo viên lớn tuổi hành hung mình tại chung cư vì... sạc xe đạp điện qua đêm - Ảnh 2
Cô gái trẻ cung cấp clip ghi lại sự việc và hình ảnh người phụ nữ hành hung mình - Ảnh: Facebook

Theo T.T., dù đã được tổ trưởng của chung cư đồng ý nhưng người phụ nữ không cho phép cho cô sạc xe đạp điện qua đêm vì dễ gây cháy nổ bãi xe, có thể làm thiệt hại đến tài sản của người khác. Sau nhiều lần xích mích, cả hai xảy ra cãi vã, xô xát như trong clip.

Điều đáng nói, người phụ nữ bị tố lại là giáo viên, khiến hành động hành hung này nhận về rất nhiều tranh cãi trái chiều từ cộng đồng mạng. Bên cạnh những ý kiến chỉ trích, lên án người phụ nữ, một số người cho rằng không nên đánh giá nhân cách con người chỉ bằng clip ngắn ngủi.

"Làm giáo viên mà hành động như vậy thì còn dạy được ai? Hôm nọ thì mẹ kế làm giáo viên hành hạ con chồng, nay lại hành hung người khác, đạo đức nhà giáo giờ xuống cấp thế à?", M.D. bình luận. Tuy nhiên, bình luận này nhận về khá nhiều phản đối như: "Chỉ vài giáo viên hành xử không đúng thôi, không nên đánh đồng tất cả hay bài xích một nghề cao quý như vậy"; "Giáo viên cũng là con người thôi bạn ơi, đôi khi không kiềm chế được cảm xúc. Không lẽ lúc nào cũng phải sống chuẩn mực như đứng trên bục giảng?".

"Sạc xe đạp điện qua đêm khá nguy hiểm đó. Lỡ chập điện gây cháy thì sẽ gây thiệt hại đến tài sản, thậm chí tính mạng người khác. Mình nghĩ bạn nên suy nghĩ lại về chuyện này, không phải tự nhiên mà người ta lại phản đối việc sạc xe đạp điện qua đêm đâu", N.A. bày tỏ. Tuy vậy, vài bạn trẻ vẫn thanh minh rằng bản thân mình cũng thường xuyên sạc xe đạp điện qua đêm, điều này không phải vấn đề gì lớn đến mức phải xô xát, ẩu đả.

Bên cạnh đó, một vài cư dân mạng cho rằng T.T. đã hành xử đúng khi không đánh lại người phụ nữ lớn tuổi kia. "Bà ấy đánh bạn như thế là sai rồi. Tuy nhiên bạn hãy bình tĩnh giải quyết sự việc trong êm đẹp vì dù sao cũng là hàng xóm".

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