Ngày 19/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang thông tin vụ cha ruột dùng con dao đâm vào ngực con trai tử vong tại nhà.

Theo thông tin từ Zingnews, tối ngày 18/6, P.C.T. (32 tuổi, xã Phú Mỹ, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) xảy ra mâu thuẫn với cha ruột là P.V.Đ. (63 tuổi). T. đòi phân chia tài sản không thành. Lúc này, T. đập phá một số đồ đạc trong nhà rồi đuổi đánh cha và mẹ ruột bỏ chạy.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Zingnews

Thấy vậy, ông Đ. cầm dao (loại gọt trái cây) đâm trúng vào ngực của con trai. T. bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Long An, sau đó đã tử vong.

Theo nguồn tin từ báo Công an nhân dân, sau khi biết con trai chết, ông Đ. đã gọi điện đến cơ quan công an tự thú và khai báo toàn bộ vụ việc.

Cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Hiện tại, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý.

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