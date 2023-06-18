Sập taluy giữa đêm khiến 2 vợ chồng đang ngủ thương vong

Đời sống 18/06/2023 13:34

Mưa lớn giữa đêm kéo theo tình trạng sạt lở trầm trọng, bờ taluy bị sập vùi lấp một căn nhà khiến một người tử vong thương tâm.

Theo thông tin từ Báo Công an Nhân dân, vụ việc xảy ra vào khoảng 23h30 ngày 17/6, thời điểm này, gia đình anh Q. gồm 4 người, hai con nhỏ và hai vợ chồng. Trong lúc cả nhà đang ngủ thì bất ngờ bị bờ ta luy phía sau đổ ập xuống. Hai cháu nhỏ nằm ngoài cùng nên chỉ bị vùi lấp một lượng đất đá nhỏ, được người dân địa phương phát hiện, giải cứu kịp thời nên không anh hưởng tới tính mạng, sức khỏe.

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Hiện trường vụ sập bờ taluy đè lên 4 người trong một gia đình khiến 1 người tử vong - Ảnh: Báo Công an Nhân dân

Chị N.N.L (SN 1988), nằm ở giữa, may mắn thoát chết nhờ một khe hở nhỏ nhưng không có cách nào thoát ra ngoài được. Riêng anh N.Đ.Q nằm trong cùng, bị đất đá vùi lấp, tử vong tại chỗ.

Dẫn tin từ Báo Tuổi Trẻ, ngay sau đó, Đội chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khu vực 3 với 18 chiến sĩ đến hiện trường giải cứu nạn nhân.

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50 cán bộ chiến sĩ tham gia cứu nạn - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Lực lượng chức năng triển khai các thiết bị kích thủy lực chống đỡ ngăn không cho đất đá tiếp tục sạt lở, đồng thời ưu tiên cứu nạn nhân còn sống ra khu vực an toàn.

Sau 2 giờ nỗ lực, nạn nhân nữ N.N.L (35 tuổi) đã được cứu ra khỏi khu vực sạt lở và được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa 2 Lâm Đồng cấp cứu. Đến 3h sáng 18/6 mới tìm thấy thi thể nạn nhân nam là anh N.Đ.Q (40 tuổi).

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