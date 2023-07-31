Ra ngân hàng định chuyển 600 triệu cho kẻ tự xưng là công an, cụ bà được nhân viên ngân hàng ngăn cản kịp thời

Đời sống 31/07/2023 13:25

Nghi ngờ có dấu hiệu của các vụ việc lừa đảo công nghệ cao, giao dịch viên ngân hàng đã báo cáo sự việc với lãnh đạo Phòng Giao dịch để làm việc trực tiếp với bà.

Theo thông tin từ báo An ninh Thủ đô, chiều 28/7, bà Hoàng Thị T., trú tại thôn Trẫm Bàng, xã Tân Dân, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh đến Phòng giao dịch Đức Lạc thuộc Agribank Chi nhánh huyện Đức Thọ làm thủ tục rút tiền tiết kiệm để chuyển cho con trai đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội.

Thấy sổ tiết kiệm có số dư 600 triệu đồng nhưng chưa đến hạn rút, giao dịch viên Lê Thị Nga tư vấn cho bà T. dùng sổ tiết kiệm để vay cầm cố chứ không nên rút tiền. Vì theo quy định lãi suất ngân hàng, nếu rút tiền trước thời hạn, lãi suất chỉ được áp dụng gửi tiết kiệm không kỳ hạn, gây thiệt thòi cho khách hàng. Dù cán bộ ngân hàng tư vấn như vậy song bà T. vẫn một mực rút tiền để chuyển cho con trai.

Ra ngân hàng định chuyển 600 triệu cho kẻ tự xưng là công an, cụ bà được nhân viên ngân hàng ngăn cản kịp thời - Ảnh 1
Bà H.T.T. đã không bị mất oan số tiền gần 600 triệu đồng nhờ sự hỗ trợ của nhân viên ngân hàng - Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống

Nghi ngờ có dấu hiệu của các vụ việc lừa đảo công nghệ cao, giao dịch viên Lê Thị Nga đã báo cáo sự việc với lãnh đạo Phòng Giao dịch để làm việc trực tiếp với bà.

Dẫn tin từ báo Sức khỏe & Đời sống, sau khi được trấn an, động viên, bà T.  tiết lộ, vào trưa ngày (28/7), nhận được một cuộc điện thoại tự xưng là cán bộ Công an huyện Đức Thọ thông báo bà có liên quan đến 1 vụ án ma túy và Cục Cảnh sát phòng chống ma túy - Bộ Công an gửi thông tin liên quan về công an huyện.

Bà T. sau đó liên tục nhận được điện thoại gọi đến từ nhiều số khác nhau đe dọa và yêu cầu bà nếu muốn không bị khởi tố bắt giam có bao nhiêu tiền phải rút hết và chuyển vào số tài khoản do những người này cung cấp.

Các đối tượng còn dặn bà T. là trong quá trình rút và chuyển tiền, nếu ngân hàng hoặc người thân hỏi thì nói là chuyển cho con trai ở Hà Nội.

Nhận thấy sự việc có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, Phòng Giao dịch Đức Lạc - Chi nhánh Agribank Đức Thọ đã ngừng giao dịch và báo cho Công an huyện Đức Thọ vào cuộc điều tra.

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