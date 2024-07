Phú Thọ: Khẩn trương mò tìm người đàn ông để ô tô trên cầu rồi nhảy xuống sông Hồng

Theo báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, khoảng 14g30 chiều nay, 2-7, một người đàn ông điều khiển ô tô biển số 19A lên cầu Phong Châu, tỉnh Phú Thọ, rồi dừng lại gần đầu cầu phía xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao. Tiếp đó, người này bỏ lại xe, trèo qua lan can, nhảy xuống sông Hồng.

Không lâu sau, công an đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với 3 thuyền của ngư dân, xuôi theo dòng nước lớn mưa lũ đầu mùa, tìm kiếm nạn nhân. Với chiếc ô tô màu đỏ, sau khi tiến hành kiểm tra, đến hơn 15g, công an đã điều khiển khỏi cây cầu, giải tỏa ùn tắc giao thông, một phần do người hiếu kỳ dừng xe nhìn ngó...