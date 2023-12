Cơ quan CSĐT Công an TX.Hoài Nhơn và Công an P.Hoài Tân đã phát thông báo tìm nhân thân của thi thể nói trên. Báo Thanh Niên.

Theo xác định ban đầu của Công an P.Hoài Tân, thi thể là nam giới, khoảng 35 - 40 tuổi, cao từ 1,6 - 1,7 m… Thi thể không mặc áo, mặc quần thể dục (màu đen, hai bên quần có sọc trắng), tay trái đeo đồng hồ bằng kim loại màu bạc có chữ titan. Gần nơi phát hiện thi thể này có 1 xe đạp màu đen.

Cơ quan CSĐT Công an TX.Hoài Nhơn và Công an P.Hoài Tân đã phát thông báo tìm nhân thân của thi thể nói trên để phục vụ công tác điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc. Công an TX.Hoài Nhơn yêu cầu công an các phường, xã nếu phát hiện được thông tin của nạn nhân, thông báo cho Cơ quan CSĐT Công an TX.Hoài Nhơn để giải quyết.