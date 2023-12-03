Phát hiện người đàn ông tử vong dưới mương nước, cơ quan chức năng thông báo tìm nhân thân

Đời sống 03/12/2023 16:36

Sáng ngày 3.12, tại mương nước thủy lợi ở P.Hoài Tân phát hiện người đàn ông tử vong bất thường, cơ quan CSĐT Công an TX.Hoài Nhơn (Bình Định) phát thông báo tìm nhân thân của nạn nhân.

Theo báo Thanh Niên đưa tin, ngày 3.12, Công an TX.Hoài Nhơn (Bình Định) cho biết các lực lượng chức năng đang xác minh, làm rõ một người được phát hiện tử vong chưa rõ nguyên nhân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 15 cùng ngày, người dân phát hiện thi thể tại lề phía nam mương nước thủy lợi ở khu phố Đệ Đức 3, P.Hoài Tân (TX.Hoài Nhơn) nên đã trình báo với công an địa phương.

Phát hiện người đàn ông tử vong dưới mương nước, cơ quan chức năng thông báo tìm nhân thân - Ảnh 1
Cơ quan CSĐT Công an TX.Hoài Nhơn và Công an P.Hoài Tân đã phát thông báo tìm nhân thân của thi thể nói trên. Báo Thanh Niên. 

Theo xác định ban đầu của Công an P.Hoài Tân, thi thể là nam giới, khoảng 35 - 40 tuổi, cao từ 1,6 - 1,7 m… Thi thể không mặc áo, mặc quần thể dục (màu đen, hai bên quần có sọc trắng), tay trái đeo đồng hồ bằng kim loại màu bạc có chữ titan. Gần nơi phát hiện thi thể này có 1 xe đạp màu đen.

Cơ quan CSĐT Công an TX.Hoài Nhơn và Công an P.Hoài Tân đã phát thông báo tìm nhân thân của thi thể nói trên để phục vụ công tác điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc. Công an TX.Hoài Nhơn yêu cầu công an các phường, xã nếu phát hiện được thông tin của nạn nhân, thông báo cho Cơ quan CSĐT Công an TX.Hoài Nhơn để giải quyết.

Trước đó ngày 1.12 cũng xảy ra một trường hợp tử vong dưới mương nước tại Vĩnh Long. Như báo Giao Thông đưa tin, ngày 1/12, Công an thành phố Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ nguyên nhân người đàn ông tử vong dưới rãnh nước cạnh dốc cầu Mỹ Thuận 2.

Phát hiện người đàn ông tử vong dưới mương nước, cơ quan chức năng thông báo tìm nhân thân - Ảnh 2
Người tử vong dưới rãnh nước cạnh dốc cầu Mỹ Thuận 2 được xác định là Nguyễn Nhựt Tài (42 tuổi, ngụ thành phố Vĩnh Long). Báo Giao Thông. 

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân khu vực khóm Tân Phú, xã Tân Hòa, phát hiện một thi thể người đàn ông nằm dưới rãnh nước cạnh dốc cầu Mỹ Thuận 2. Gần đó, có một xe máy.

Nhận tin báo, Công an thành phố Vĩnh Long cùng các đơn vị nghiệp vụ, xuống hiện trường xác minh vụ việc. Người tử vong được xác định là Nguyễn Nhựt Tài (42 tuổi, ngụ thành phố Vĩnh Long).

Bước đầu, ngành chức năng xác định, thời điểm xảy ra vụ việc, anh Tài đã điều khiển xe tự ngã và rơi xuống rãnh nước. Sau đó tử vong.

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