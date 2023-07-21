Ngày 21/7, trên MXH xuất hiện video một sản phụ sinh con ngay bên lề đường, được nhiều người dân địa phương hỗ trợ.

Theo thông tin từ báo Giao thông, sáng ngày 21/7, xuất hiện trên MXH Facebook đoạn clip, taxi chở người phụ nữ đi sinh, còn cách trạm xá xã Châu Lý chưa đến 1km nhưng lại bỏ sả phụ bên đường, thật may mẹ tròn con vuông.

May mắn sản phụ sinh con an toàn - Ảnh: Báo Nghệ An

Ngay sau khi được đăng tải, video đã thu hút được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Rất nhiều người xem video đã bày tỏ sự thương xót đối với mẹ con sản phụ, đồng thời bức xúc trước hành vi nhẫn tâm của tài xế nói trên.

Qua xác minh, sự việc xảy ra vào sáng ngày 21/7, bên QL48C đoạn qua bản Na Lâu, xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, không phải là xe của hãng taxi mà chỉ là xe ô tô gia đình.

Theo thông tin từ báo Nghệ An, ông Vi Văn Quành - Chủ tịch UBND xã Châu Lý xác nhận: Sự việc xảy ra vào sáng nay, sau đó mẹ con sản phụ đã được đưa đến Trạm Y tế xã Châu Lý để theo dõi sức khoẻ. Qua kiểm tra, sức khoẻ của cả mẹ và em bé đều ổn định. Ông cho biết thêm, người dân có báo cáo là mẹ con sản phụ người ở xã Bắc Sơn được 1 tài xế ở cùng bản chở đi. Khi thấy sản phụ có dấu hiệu sinh thì tài xế đã thả xuống và được người dân hỗ trợ sinh đẻ ngay bên đường.

Mẹ con sản phụ được người dân địa phương hỗ trợ - Ảnh: Báo Giao thông

Nhiều người dân quá bức xúc trước hành vi nhẫn tâm của tài xế, đã chặn xe ô tô con lại và đòi đánh tài xế. Sau khi sản phụ sinh con xong, người dân đã ép tài xế này chở hai mẹ con lên trạm y tế cách đó hơn 500m để được y bác sĩ chăm sóc.

Đây không phải xe taxi vì không đăng ký hay có lô gô của công ty mà chỉ là xe gia đình, còn có chạy dù taxi không thì địa phương chưa nắm được.

Lời khai của tài xế trong vụ xe chở khách du lịch bị lật làm 4 người tử vong Tài xế điều khiển xe khách lật trên đèo Khánh Lê (huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) làm 4 du khách Trung Quốc tử vong có kết quả test âm tính với nồng độ cồn và ma túy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phan-no-tai-xe-o-to-nhan-tam-tha-san-phu-sinh-con-giua-uong-quoc-lo-604009.html