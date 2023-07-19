Có 4 người bị triệu tập gồm: N.T.M.S. (32 tuổi), T.T.A. (36 tuổi) và N.N.T. (34 tuổi), cùng trú tại thành phố Vinh và T.T.T.U. (22 tuổi), trú huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, để làm rõ vụ việc.

Theo thông tin từ VietNamNet, hôm nay (19/7), Công an phường Trường Thi (TP Vinh, Nghệ An) đang hoàn tất hồ sơ liên quan đến vụ việc cô gái bị nhóm người đàn ông dùng ghế đánh tới tấp vào đầu, chuyển Công an TP Vinh giải quyết.

Nạn nhân hiện đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng bị đa chấn thương phần mềm, mắt trái bầm tím, suy giảm thị lực, sang chấn tâm lý, tay và vùng lưng bị tổn thương.

Trước đó, đêm 16/7, trên mạng xã hội xuất hiện video clip ghi lại cảnh nhóm nam nữ tấn công một cô gái trong quán ăn. Đáng chú ý, người đàn ông mặc quần áo trắng cầm ghế đánh tới tấp vào đầu cô gái; một người khác dùng tay đánh vào đầu, người nạn nhân.

Dẫn tin từ báo Sức khỏe & Đời sống, vẫn chưa hết hoảng loạn, chị B.T.T.T (SN 1999, trú TP Vinh – nạn nhân trong vụ việc) cho biết, sự việc xảy ra khoảng 21h ngày 16/7 tại một quán ăn trên địa bàn phường Trường Thi.

Nạn nhân bị đa chấn thương phần mềm, mắt trái bầm tím, suy giảm thị lực, sang chấn tâm lý, tay và vùng lưng bị tổn thương - Ảnh: VietNamNet

Thời điểm đó, chị T. cùng em gái và một người bạn đang ngồi ăn trong quán thì bị một người phụ nữ tên S. ngồi quán đối diện hùng hổ đến nói với em gái chị T. "mày nhìn đểu à".

Chị T, kể đã cố gắng giải thích là em gái bị cận nặng, hay nheo mắt nhìn nên bị hiểu nhầm. Tuy nhiên, chị S. vẫn to tiếng và hành hung khiến chị T. bị thương.

Một lúc sau thì nhóm người đi cùng chị S. cầm cốc, ghế hành hung chị T. cùng em gái. Sau khi được người trong quán can ngăn thì nhóm này mới dừng lại. Chị T. được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ cho biết, chị T. bị đa chấn thương phần mềm, nặng nhất là khu vực mắt trái bị thâm tím, giảm thị lực 50%.

Hiện chị T. đang làm đơn yêu cầu giám định thương tật và đề nghị cơ quan chức năng làm rõ, đúng pháp luật đối với nhóm người hành hung hai chị em chị T. và em gái.