Ngày 20/7, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cư Jút (Đắk Nông) thông tin 2 đối tượng Trần Anh Thi (SN 2003) và Nguyễn Cơ Thạch (SN 1991) có hành vi xâm hại tình dục bé gái 12 tuổi.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, ngày 20/7, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cư Jút (Đắk Nông) đã phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt tạm giam Trần Anh Thi (SN 2003) và Nguyễn Cơ Thạch (SN 1991, cùng ngụ xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, Đắk Nông) để điều tra về tội Xâm hại tình dục trẻ em. Trong đó, Trần Anh Thi bị khởi tố về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, Nguyễn Cơ Thạch bị khởi tố về tội Dâm ô người dưới 16 tuổi.

Cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Cơ Thạch Ảnh: Báo Dân trí Qua quá trình điều tra, cháu A (đã thay đổi tên, SN 2011) có mối quan hệ tình cảm yêu đương với Trần Anh Thi từ tháng 8/2022. Ngày 13/2, do muốn quan hệ tình dục với cháu A nên Thi nhắn tin rủ cháu qua nhà chơi. Đến ngày 14/2, khi cháu sang nhà, Thi đã thực hiện hành vi hiếp dâm cháu bé. Tối 7/6, Nguyễn Cơ Thạch (hàng xóm của cháu A) nhắn tin bảo cháu sang nhà Thạch để nói chuyện. Khi cháu sang nhà thì bị Thạch dâm ô. Trong lúc Thạch có hành vi đồi bại với cháu bé, vợ Thạch phát hiện.

Ngay khi sự việc được phát hiện, cháu A kể lại toàn bộ hành vi của Thi và Thạch với mẹ của cháu. Gia đình sau đó đã trình báo vụ việc cơ quan công an. Trước đó, theo nguồn tin từ báo Người lao động, ngày 13/1, Công an huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Xuân Bình (SN 2001; ngụ xã Lộc Sơn, huyện Hậu Lộc) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi", quy định tại Khoản 2, Điều 142 Bộ Luật Hình sự. Nam thanh niên "giở trò đồi bại" nhiều lần với nữ sinh 11 tuổi - Ảnh minh họa: Internet Theo đó, khoảng đầu năm 2022, cháu P.H.A.T., sinh ngày 26/4/2011 (quê TP Nam Định, tỉnh Nam Định; đang là học sinh tại TP Nam Định), quen biết trên MXH với Nguyễn Xuân Bình. Ngày 11/12/2022, Bình tới Nam Định đón cháu T. về nhà mình chơi. Tại đây, Bình đã nhiều lần "giở trò đồi bại", xâm hại tình dục với cháu T.. Tính đến thời điểm xảy ra vụ việc, cháu P.H.A.T. mới 11 năm 7 tháng.

Gã 'yêu râu xanh' vờ làm người tốt rồi khống chế xâm hại nữ sinh lớp 11 Nữ sinh M. đang chờ người thân đến đón thì đối tượng T. đã mở lời chở em về nhà, nhưng lại chở thẳng về nhà trọ của hắn rồi khống chế xâm hại M.

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