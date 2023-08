Qua quá trình điều tra, cháu A (đã thay đổi tên, SN 2011) có mối quan hệ tình cảm yêu đương với Trần Anh Thi từ tháng 8/2022. Ngày 13/2, do muốn quan hệ tình dục với cháu A nên Thi nhắn tin rủ cháu qua nhà chơi. Đến ngày 14/2, khi cháu sang nhà, Thi đã thực hiện hành vi hiếp dâm cháu bé.

Ngay khi sự việc được phát hiện, cháu A kể lại toàn bộ hành vi của Thi và Thạch với mẹ của cháu. Gia đình sau đó đã trình báo vụ việc cơ quan công an.

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Người lao động, ngày 13/1, Công an huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Xuân Bình (SN 2001; ngụ xã Lộc Sơn, huyện Hậu Lộc) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi", quy định tại Khoản 2, Điều 142 Bộ Luật Hình sự.

Nam thanh niên "giở trò đồi bại" nhiều lần với nữ sinh 11 tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, khoảng đầu năm 2022, cháu P.H.A.T., sinh ngày 26/4/2011 (quê TP Nam Định, tỉnh Nam Định; đang là học sinh tại TP Nam Định), quen biết trên MXH với Nguyễn Xuân Bình.

Ngày 11/12/2022, Bình tới Nam Định đón cháu T. về nhà mình chơi. Tại đây, Bình đã nhiều lần "giở trò đồi bại", xâm hại tình dục với cháu T.. Tính đến thời điểm xảy ra vụ việc, cháu P.H.A.T. mới 11 năm 7 tháng.